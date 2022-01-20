Газпромбанк создал инжиниринговый актив для реализации проектов в нефтегазовой отрасли

ТАСС, 20 января. Газпромбанк, объединив компетенции ГПБ Комплект и своих промышленных активов, создал компанию ГПБ Инжиниринг для реализации высокотехнологичных проектов полного цикла в нефтегазовой отрасли по международной модели EPC, объединяющей проектирование, снабжение, в том числе производство оборудования, и управление строительством, то есть от оценки инвестиционного решения до сдачи в эксплуатацию и создания цифрового профиля объекта.

Финансовая и производственная поддержка Газпромбанка позволит компании самостоятельно финансировать проекты и развивать услуги промышленного девелопмента, что даст возможность ГПБ Инжиниринг активно участвовать в развитии импортозамещающих тенденций в сфере реализации проектов в РФ, повысить качество и технологичность создаваемых промышленных объектов, а также инвестиционную привлекательность наукоемких проектов.

"Комплексный подход к реализации проектов "под ключ", импортозамещение технологических решений, НИОКР, локализация зарубежных технологий, операционное управление объектами и промышленный девелопмент, проектное финансирование - это ключевые преимущества и сильные стороны ГПБ Инжиниринг. А совмещение целого ряда компетенций и широкого функционала, позволит предоставить заказчикам надежные и комфортные условия при строительстве объектов в таких областях, как: нефтегазодобыча, переработка, транспортировка; нефтегазохимия, водородные технологии, производство минеральных удобрений; реализация морских проектов", - отметил председатель совета директоров ГПБ Инжиниринг Руслан Навроцкий.

В настоящий момент модель EPC является лучшей международной практикой - 80% крупнейших проектов в мире выполняется в данной форме контракта. Обеспечение эффективного взаимодействия в рамках процессов проектирования, BIM-моделирования, производства и поставок, управления СМР единым исполнителем, позволяет исключить порядка 70% всех стоимостных и временных рисков при реализации проектов. Ведущие промышленные компании России активно прибегают к услугам EPC-подрядчиков при строительстве крупных объектов, однако среди всех организаций, работающих по EPC-модели в РФ, только 28% являются отечественными, что в условиях глобальной пандемии и турбулентности на рынке создает риски для проектов.