"Газпром трансгаз Екатеринбург" приступил к выполнению годовой производственной программы

ТАСС, 21 января. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" стартовала реализация программы технического обслуживания и текущего ремонта магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, сообщили в пятницу в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". Сразу после новогодних праздников газовики приступили к работам во всех четырех регионах, входящих в зону производственной ответственности предприятия: в Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областях.
"В настоящий момент ремонты в основном охватывают магистральные газопроводы "Бухара - Урал" (диаметр 1020 мм) и "Комсомольское - Челябинск" (1420 мм). Работы ведутся в зоне ответственности Челябинского, Карталинского, Красногорского, Домбаровского и Далматовского линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Кроме того, в Магнитогорском ЛПУМГ приступили к ремонту второй нитки газопровода-отвода "Карталы - Магнитогорск", а в Малоистокском ЛПУМГ - к ремонту отвода к ГРС-1 города Асбеста", - сказано в сообщении.
Вместе с сотрудниками линейных производственных филиалов восстановлением надежности газовых ниток занимаются коллективы четырех Управлений аварийно-восстановительных работ, базирующихся в Первоуральске, Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, а также специалисты по неразрушающему контролю Инженерно-технического центра, транспортники и связисты.
"В основном ремонты ведутся методом замены поврежденных труб и катушек, при этом не вводятся ограничения на подачу природного газа потребителям. Как уточнили в производственном отделе по эксплуатации магистральных газопроводов администрации "Газпром трансгаз Екатеринбург", газовые потоки направляются в обход ремонтируемых участков по резервным ниткам, что позволяет в полном объеме обеспечить потребителей природным газом", - добавили в управлении.
О предприятии
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.
Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн куб. км. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.