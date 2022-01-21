"Газпром трансгаз Екатеринбург" приступил к выполнению годовой производственной программы

ТАСС, 21 января. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" стартовала реализация программы технического обслуживания и текущего ремонта магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, сообщили в пятницу в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". Сразу после новогодних праздников газовики приступили к работам во всех четырех регионах, входящих в зону производственной ответственности предприятия: в Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областях.

"В настоящий момент ремонты в основном охватывают магистральные газопроводы "Бухара - Урал" (диаметр 1020 мм) и "Комсомольское - Челябинск" (1420 мм). Работы ведутся в зоне ответственности Челябинского, Карталинского, Красногорского, Домбаровского и Далматовского линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Кроме того, в Магнитогорском ЛПУМГ приступили к ремонту второй нитки газопровода-отвода "Карталы - Магнитогорск", а в Малоистокском ЛПУМГ - к ремонту отвода к ГРС-1 города Асбеста", - сказано в сообщении.

Вместе с сотрудниками линейных производственных филиалов восстановлением надежности газовых ниток занимаются коллективы четырех Управлений аварийно-восстановительных работ, базирующихся в Первоуральске, Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, а также специалисты по неразрушающему контролю Инженерно-технического центра, транспортники и связисты.