ООН прогнозирует замедление роста мировой экономики

ТАСС, 21 января. По итогам 2021 года рост мировой экономики составил 5,5% - это самый быстрый темп почти за 50 лет, говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ) "Мировое экономическое положение и перспективы, 2022" (0+), презентация которого состоялась в зале заседаний Международного Союза экономистов - Каминном зале "Дома экономиста".

Презентация была организована Информационным Центром ООН в Москве и Международным Союзом экономистов (в Генеральном консультативном статусе Экономического и Социального совета ООН) при участии Вольного экономического общества России (ВЭО России).

"Доклад ДЭСВ является основной публикацией ООН, посвященной ожидаемым тенденциям в мировой экономике и детальному анализу движущих сил мирового экономического роста", - рассказал директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов.

"Мировые перспективы по-прежнему отличаются высокой неопределенностью. Годовая инфляция в США по итогам декабря 2021 года ускорилась до 7%, по данным американского Министерства труда. Инфляция в Евросоюзе выросла в декабре 2021 года на 5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные подсчеты Евростата. Как будут реагировать на ее существенное отклонение от цели регуляторы США, Евросоюза, других крупных экономик? Это не только одна из самых больших неопределенностей будущего года, но и повод задуматься, насколько устойчива текущая бюджетная и денежно-кредитная политика в развитых экономиках, не ждет ли нас новый глобальный финансовый кризис", - отметил президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов, выступая на презентации доклада.

Среди вызовов для мировой экономики Сергей Бодрунов также назвал свертывание масштабных мер поддержки бизнеса и населения во многих странах, социальную напряженность и изменение климата, которое влияет на колебание цен на сырьевые товары.

Говоря о рисках для мировой экономики, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, вице-президент ВЭО России Александр Дынкин отметил, что в докладе ООН "угроза пандемии наконец получила больший приоритет, чем климатические риски, в то же время почти не учитываются геополитические риски".

Научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Президиума ВЭО России Борис Порфирьев обратил внимание на социальные риски, связанные прежде всего с пандемией и ее последствиями, которые отражены в докладе ООН.

"Основной социальный груз на экономику связан в первую очередь не со смертностью, а с тяжелыми последствиями заболевания. По оценкам Института народнохозяйственного прогнозирования, этот эффект едва ли не в два раза превосходит эффект от смертности. Эти обстоятельства нужно иметь в виду", - напомнил научный руководитель ИНП РАН.

В 2022 году рост мирового производства замедлится до 4,0%, а в 2023 году - до 3,5%, при этом восстановление мировой экономики является крайне неравномерным, говорится в докладе ООН "Мировое экономическое положение и перспективы, 2022".

"С одной стороны, есть группы стран, которые смогли воспользоваться результатами программ покупки активов, быстрой вакцинации, - в них наблюдается устойчивый рост. И есть группы стран, где рост либо неустойчив, либо наблюдаются колоссальные социальные проблемы, в первую очередь это касается развивающихся стран, особенно стран с высоким уровнем специализации. Соответственно, мы столкнулись не просто с восстановительным ростом, а с очень неустойчивым ростом, который может быть перебит либо перегревом на рынке развитых стран, либо негативными эффектами на рынке развивающихся", - пояснил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

Согласно данным доклада ООН "Мировое экономическое положение и перспективы, 2022", многие развивающиеся страны не выйдут на объем производства 2019 года ранее 2022 - 2023 годов.

Авторы доклада отмечают, что восстановлению препятствует неравный доступ к вакцинации и лечению, затянувшаяся пандемия, сохраняющиеся проблемы на рынке труда, сбои в цепочках поставок и растущая инфляция.

"Проблемы очень похожи как для развитых, так и для развивающихся стран - это проблема инфляции, проблема рисков экономической динамики, это проблема роста долга" - согласился с авторами доклада директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Правления ВЭО России Александр Широв.

Заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Владимир Миловидов поднял вопрос о точках роста мировой экономики. По мнению ученого, среди региональных очагов роста, США, по всей видимости, будут "задавать тон".

"С одной стороны, это плюс для мировой экономики, потому что такая мощная экономика, как американская, может вытянуть другие страны мира. С другой стороны - это может привести к обострению противостояния между США и Китаем, росту конкуренции, новому напряжению в экономическом и торговом соперничестве двух стран", - полагает Владимир Миловидов.