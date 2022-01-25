Завершилась ретроспективная выставка "Единство контрапункта" фотографа Стаса Намина

ТАСС, 25 января. В Галерее классической фотографии на Саввинской набережной в Москве завершилась ретроспективная выставка "Единство контрапункта" фотографа и художника, музыканта и композитора, режиссера театра и кино Стаса Намина.

Фотоэкспозиция стала значимым событием в масштабной программе авторских мероприятий, проходивших в течение всего 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России и за рубежом по случаю 70-летия Намина.

Более 100 фоторабот, первые из которых относятся к середине 60-х годов прошлого века, репрезентуют многочисленные серии и проекты Намина, а также различные техники, в которых он работает. Древние ритуалы африканских племен, тщательно скрываемые от глаз туристов, индийские йоги-отшельники, верующие различных конфессий, молящиеся внутри Стены Плача в Иерусалиме, беременные женщины и они же с новорожденными детьми - Намин со свойственными ему художественным чутьем и деликатностью будто бы заглядывает за ширму, скрывающую от всеобщего обозрения сокровенные моменты человеческой жизни.

Еще один пласт в фототворчестве художника - изображения культовых центров цивилизации - Рима, Венеции, Москвы, Нью-Йорка и других. Объекты, зафиксированные камерами тысяч фотографов, как профессионалов, так и любителей, в интерпретации Намина выглядят по-новому - своеобразно и уникально.

Авторские циклы настолько разноплановы и выразительны, что каждый из них вполне мог бы стать самостоятельной выставкой, при этом объединяющим экспозицию ядром является тезис художника о единстве противоположностей, без которых сама жизнь была бы невозможной, это отражено и в ее названии - "Единство контрапункта".

Отдельного внимания заслуживают "домашние" фотографии друзей Стаса, среди которых два Нобелевских лауреата - Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов, Алла Пугачева с мамой Зинаидой Архиповной, Владислав Листьев с женой Альбиной Назимовой, Андрей Кончаловский с женой Юлией Высоцкой, Шэрон Стоун с Владиславом Мамышевым-Монро, Леонардо Ди Каприо, Юрий Шевчук, Земфира, Борис Гребенщиков, Людмила Сенчина, Михаил Шемякин, Платон Лебедев, Людмила Гурченко, Александр Абдулов и многие другие.

На закрытии выставки состоялся небольшой концерт. Специальным гостем в программе художника-акциониста, поэта, музыканта, сценографа, режиссера Германа Виноградова выступил Стас Намин, а артисты театра Стаса Намина традиционно исполнили ремейки Битлз, Роллинг Стоунз и другие мировые хиты рок-музыки.

Каждое произведение Стаса Намина - впечатляющий жест, считает Герман Виноградов: "Стас - личность эпохи Возрождения. Чего бы он ни касался, он делает это предельно ярко, пройти мимо просто невозможно. У него есть какой-то чувственный дар, пластический - во всех областях, и в музыке, и в визуальном искусстве. Творить у него получается в африканском понимании, когда все ярко, вкусно, сочно, энергично. Я с удовольствием и большим уважением принял его предложение выступить на закрытии выставки, потому что не только уважаю, но и люблю Стаса и его творчество. Я не был, к сожалению, на его симфонических концертах, но, думаю, это тоже впечатляющий опыт. По-другому у Стаса не получается, по-другому он просто не умеет".

Умение поймать удачный момент подтверждает, что в искусстве всегда есть место случайностям, отметил музыкант, продюсер, журналист, основатель музыкальной группы "Ночной проспект" Алексей Борисов: "С одной стороны, Стас достаточно традиционный фотограф, но с другой - довольно необычный, со своим лицом, подходом, видением. Я прочитал в интервью, что ему интересен переходный этап между фиксацией и процессом, и я разделяю этот интерес. В нем есть элемент случайности и какой-то непредсказуемости, за счет которого получаются интересные фотографии. Стас не делает постановочные фото, не снимает какой-то один кадр по сто раз, а ловит момент, и он получается самым интересным, самым необычным. Ну и фотографии у него суперкачественные, что нечасто встретишь. Видно, что они сделаны профессионально, с любовью и неподдельным интересом к самому процессу".

Выставка "Единство контрапункта" привлекательна желанием автора выйти за стандарты классической фотографии, отмечает президент Центра глобальных интересов, политолог и публицист Николай Злобин: "Меня всегда удивляло умение Стаса Намина посмотреть на проблему с неожиданной стороны. Это опасно, потому что люди не любят, когда так делают. Им нравится привычное, комфортное. И в этом смысле Стас - настоящий художник. Чем отличается гений от ремесленника? У ремесленника всегда всё получается. У гения бывают срывы и прорывы... Думаю, что Намин относится к людям, у которых бывает и то и другое, потому что он выходит за рамки стандартов. Это всегда опасно, но очень ценится как экспертами, так и зрителями и слушателями".

Фотографии Стаса Намина дают пищу для размышлений и удивляют разноплановостью, подчеркнул кандидат медицинских наук, нейрофизиолог, невропатолог и иглотерапевт Наиль Зайсанов. "Имея даже очень хорошую фототехнику, иногда очень сложно в нужный момент нажать на кнопку, чтобы запечатлеть какое-то событие. Для этого необходимо мастерство автора. В этом смысле Стас для меня в очередной раз открылся с неожиданной стороны. Некоторые философские и жизненные моменты в его кадрах спрятаны, другие, наоборот, преподнесены в открытом виде. При этом во всех работах очень много импрессии. Есть место и юмору: одну из фотографий африканского цикла, где Стас запечатлен с племенем масаи, можно с добродушной иронией назвать "дедушка Мазай и масайцы".

Основатель туристического агентства Aspera Explorations и друг Стаса со школьных времен Сергей Трофименко считает, что даже в черно-белых снимках Стаса Намина можно увидеть буйство красок и эмоций: "Мы живем добрыми впечатлениями, а такие мастера, как Стас, улучшают нам жизнь по сути, делают ее более объемной и красочной. Даже его черно-белые фотографии выглядят очень красочно. Со Стасом мы вместе по жизни идем как в музыке, так и в изобразительном искусстве. Когда мне попадается информация о его выставках или концертах, я стараюсь на них попасть. Каждый раз остаются очень приятные, неизгладимые впечатления".

Президент компании The British Business Club Кристофер Мауэр знаком со Стасом Наминым уже шесть лет и все это время находится под большим впечатлением от его творчества: "Чем больше его узнаю, тем невероятнее кажется его талант. Конечно, его хорошо знают здесь, в России, благодаря группе “Цветы”. Он очень сердечный человек, хороший друг, я просто его обожаю. Если говорить об экспозиции, то больше всего меня впечатлило семейное древо. Меня по-настоящему трогают личные фотографии его друзей, семьи, сестер, детей, потому что я сам семейный человек".

Выставка Стаса Намина дала возможность в очередной раз убедиться в многогранности его талантов и увлечений, полагает переводчик, руководитель пресс-службы Горбачев-Фонда Павел Палажченко: "Мы вместе учились в одном институте. Я тогда, конечно, как и все, увлеченно следил за тем, как он начинал, как продолжал. Разными путями мы шли по жизни, но я всегда восхищался его смелостью и человеческими качествами, прежде всего невероятной доброжелательностью к людям. Это не такое уж частое свойство характера, но в нем оно присутствует в полной мере. Думаю, что оно проявилось и в тот вечер. Атмосфера доброжелательности, сердечности, взаимной симпатии была буквально разлита в воздухе. Кажется, что все присутствующие чувствовали то же самое. Я с огромным удовольствием посмотрел его фотографические работы. Некоторые из которых мне уже были известны, а многие были для меня новыми. Очень приятно было, что он пригласил Германа Виноградова, я давно его не слышал и убедился в его оригинальности тоже. А когда они играли вместе - это был настоящий эксклюзив. Завершение живой музыкой стало удачным решением - что-то есть общее в музыке и экспозиции фотографий этой выставки".