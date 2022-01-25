IFI Claims впервые проанализировала патентные данные в электромобильной отрасли

ТАСС, 25 января. Технологии совершенствования аккумуляторов и системы управления стали самыми патентуемыми разработками, связанными с электромобилями. Такие данные представил в своем исследовании крупнейший агрегатор американских и общемировых патентных данных IFI Claims.

Эксперты впервые проанализировали наиболее патентуемые категории технологических разработок в электромобильной отрасли, рассматривая патентное портфолио не только автогигантов, но и профильных стартапов c количеством сотрудников от одного до 50 человек. Также исследование этого года отличают особое внимание к технологиям стартапов, запатентовавших свои решения, и последующий трансфер технологий из стартапов в корпорации.

В общей сложности было исследовано более 650 патентных документов (patents) и патентных семейств (patent families). Аналитику данных провели с учетом уникальной технологии IFI Names, которая отслеживает все вариации названия компаний и определяет не только патентные семейства, но и все дочерние организации конечного владельца патентов (ultimate owner) как среди стартапов, так и среди корпораций.

Эксперты отметили, что, несмотря на то что в период с 2019 по 2020 год наблюдался спад объемов патентования, общая тенденция подачи заявок на патенты в 2021 году восстановлена. При этом между крупными игроками и маленькими стартапами с уникальными технологиями образовалась интересная взаимосвязь. "Компании продолжают активно интегрировать инновации в свою деятельность, причем по большей части это представители Азии и США. Часть стартапов достаточно быстро вовлекается в орбиту гигантов индустрии - в течение одного-трех лет, тогда как целый ряд прорывных инновационных технологий остается во владении практически неизвестных маленьких компаний. Такой анализ можно провести практически в любой сфере и увидеть, где возникают точки роста с портфелями уникальных патентов и технологий. С помощью комбинации данных платформы IFI Claims Patent Services, технологии IFI Names, которая уточняет и стандартизирует названия корпораций, а также внешних открытых источников можно быстро и точно установить конечного владельца патентов и принять необходимые стратегические решения", - сказал генеральный директор IFI Claims Patent Services Майк Байкрофт.

Аналитики отметили, что сегодня многие автопроизводители сконцентрировали внимание на совершенствовании источников питания для электромобилей. За последние два года больше всего патентов было выдано на системы зарядки аккумуляторов. Здесь лидирует концерн Daimler (68 патентов), следом идут Toyota (47), Volkswagen (29), Audi (28) и Ford (27).

Небольшие стартапы патентуют свои системы в меньших объемах, хотя и тут есть свои лидеры - американская компания Dcbel (7), второе и третье места делят французская Ze Way (5) и Fermata из США (5), на четвертом - испано-китайская Wallbox (4). Согласно данным анализа, проекты в этой области демонстрируют взрывной рост за последние несколько лет:

Среди стартапов, которые независимо разработали свои технологии и затем были поглощены, отмечены американская компания Sakti3 (69), фокусирующаяся на разработке аккумуляторов. Среди ведущих компаний оказались также Novatorque (37), производитель электродвигателей из США, Visedo (35), финский разработчик ходовых частей, и калифорнийский стартап WAVE (Wireless Advanced Vehicle Electrification) (25), специализирующийся на решениях для аккумуляторов большегрузных транспортных средств и автобусов.

Такая динамика патентования отражает развитие мирового автопрома. Согласно данным компании Boston Consulting Group, к 2026 году на электромобили будет приходиться более половины мировых продаж легковых машин. Тем более стоимость литий-ионных аккумуляторов, которые используются в электрокарах, за последние десять лет упала в девятьраз (до 137 долларов за кВт·ч), что в перспективе позволит выпускать их также массово по той же цене, что и обычные машины. Например, Kia уже в этом году планирует начать продажи своего электрокроссовера в Москве и Санкт-Петербурге, а затем постепенно расширять присутствие этой модели в других городах страны. "Чтобы сделать использование электромобилей максимально простым и удобным для владельцев, в ближайшее время автоконцерн совместно с партнерами-дилерами приступит к созданию собственных зарядных станций в городах России", - отметил официальный представитель Kia в России.

Второй категорией исследований по количеству патентов стала технология автономного вождения с помощью искусственного интеллекта. Единоличным лидером стала компания Ford (73). В числе крупнейших разработчиков ИИ для беспилотного управления значатся StradVision (48), Robert Bosch GmbH и Nvidia (по 38), Toyota (33), а также Kia, Hyundai, Nissan, Honda, Google, Waymo, Baidu, Uber и Tesla.

Наиболее востребованные стартапы, работающие над ИИ для беспилотного управления автомобилем, как правило, находятся в США: это Perceptive Automata, Kache AI, Autobrains (также известная как Cartica AI), Secondmind, Netradyne Inc и Affectiva. В исследовании отмечается, что американская компания Rivian получила наиболее "прорывной" патент по использованию дополненной реальности для обнаружения и определения местоположения транспортных средств.

IFI Claims особо отметила "Яндекс", который разрабатывает беспилотные автомобили с 2017 года и патентует технологии вождения с голосовым управлением, в том числе в неблагоприятных погодных условиях.

Исследование IFI Claims подтверждает, что мировой рынок электромобилей ежегодно растет в геометрической прогрессии и привлекает все больше внимания с точки зрения патентования, считает советник председателя правления Фонда Сколково по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш. "Ожидается, что его объем превысит $802 млрд уже к 2027 году. Только за 2021 год такие гиганты, как Ford, Audi, Hyundai и Toyota, получили патенты на зарядные устройства для электрических и гибридных автомобилей. Чтобы не проиграть в глобальной гонке, российским производителям важно наращивать темпы развития технологий и инноваций в электротранспорте. Как мы видим из данных IFI Claims, первые шаги для трансформации российской автоиндустрии в этом направлении уже сделаны. Главное - не забывать, что технологии в такой сложносоставной отрасли, как автопром, требуют особого внимания к патентной охране", - отметил эксперт.

В рамках исследования был проведен всесторонний поиск технологий (используя патентную совместную классификацию, CPC) в патентной базе данных IFI Claims Direct. Этот поиск включил в себя все опубликованные патентные заявки в США с 2017 по 2021 год.

Все изобретения были поделены на основные группы: человеческие потребности, выполнение операций, транспортировка; химия, металлургия; текстиль, бумага; стационарные конструкции; машиностроение, освещение, отопление, оружие, буровзрывные работы; физика; электричество; новые разработки и сквозные технологии, охватывающие несколько разделов Международной патентной классификации (IPC).

Чтобы проанализировать рост интереса к конкретным технологиям, IFI Claims рассчитывает совокупный годовой темп роста (CAGR) за пятилетний период для каждого кода классификации. Следующий шаг - представить в виде диаграммы рассеяния общее количество патентов (по оси Y) и прирост (по оси X) для каждой технологии.

Так, анализируя инновации на рынке электромобилей, компания сначала изучила объявления о сделках слияния и поглощения (M&A), после чего составила список из примерно 100 компаний с числом сотрудников не более 50 человек и проверила Claims Direct, чтобы узнать, есть ли у них патенты. В итоге был составлен список из 43 стартапов, которые не только разработали, но и защитили свои технологии.

Кроме этого, исследование IFI Claims показало, как запатентованные стартапами технологии "перетекают" к крупным корпорациям, включая слияния и поглощения между континентами. Ниже приведен график патентов тех стартапов, которые разработали инновации за последние пять лет и были поглощены более крупными компаниями:

Кроме этого исследователи показали, каким образом технологии перемещаются по миру на основании смены конечного владельца патента (график приведен ниже), когда технология и ее патент приобретаются у ее первоначального владельца с помощью сделок слияния и поглощения.

Отдельно в исследовании выделена группа стартапов, которые до сих пор действуют независимо, развивая собственные уникальные технологии, еще не затронутые сделками слияния и поглощения во всех сферах электротранспорта:

Такое исследование патентных данных компания IFI Claims Patent Services провела впервые.