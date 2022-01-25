Александр Дмитриев стал новым генеральным директором группы компаний Ctrl2GO

ТАСС, 25 января. Александр Дмитриев назначен на пост генерального директора группы компаний Ctrl2GO (акционерный периметр ТМХ). Ранее он занимал позицию Операционного директора группы. Также он сохранил должность генерального директора дочерней компании "Ctrl2GO Solutions".

В должности генерального директора цифрового холдинга Александр продолжит формирование стратегии развития Ctrl2GO, займется выстраиванием отношений с ключевыми партнерами и реализацией приоритетных продуктов и проектов группы.

Основными направлениями бизнес-фокуса станут реализация платформенных и прикладных решений для промышленности на базе обработки Big Data в РФ и за рубежом (страны персидского залива, Индия, Индонезия, Латинская Америка), проектирование-разработка и внедрение комплексных систем для государства в России, обеспечение акционерного периметра группы ТМХ умными цифровыми решениями, а также создание продуктов и решений по направлениям "Экология" и "ESG-трансформация".

Александр Дмитриев имеет разносторонний опыт работы руководителем в IT-индустрии, нефтяной промышленности, финансовом и операционном консалтинге. Имеет большой предпринимательский опыт вывода на рынок стартапов и технологических компаний.

Алексей Белинский, занимавший пост гендиректора с 2019 года по настоящее время, останется бизнес-партнером Ctrl2GO.