Новая программа страхования квартир от "Ингосстраха" пользуется спросом у москвичей

ТАСС, 25 января. В течение 2021 года более 12 тыс. московских семей приобрели полисы страхования квартир в рамках новой программы "Ингосстраха", предложенной в качестве альтернативы существовавшей ранее Городской программы страхования жилья. Продукт был запущен компанией с 1 января 2021 года - после завершения реализации комплексной системы страхования в жилищной сфере Правительства Москвы.

Полис страхования квартир от "Ингосстраха" обеспечивает москвичам защиту жилья от самых распространенных рисков, в том числе от пожара, стихийных бедствий, короткого замыкания, взрыва, повреждения водой, повреждения инженерных систем. Ежегодный страховой взнос является единым для всех категорий многоквартирных домов и составляет 2 рублей 30 копеек в месяц или 27 рублей 60 копеек в год за 1 кв. м. общей площади квартиры. Максимальная сумма возмещения - 44 тыс. рублей за 1 кв. м. общей площади жилого помещения.

В течение 2021 года в рамках этой программы "Ингосстрахом" было урегулировано 122 страховых случая, общая сумма выплат составила 6,5 млн рублей. Большинство убытков связано с повреждением инженерных систем (залив водой), но самые крупные выплаты традиционно приходятся на пожары.

"Некоторые страховые случаи нанесли серьезные ущерб имуществу наших клиентов. В частности, житель дома на улице Малая Грузинская получил от "Ингосстраха" страховое возмещение в размере 1,1 млн рублей. В квартире собственника произошел пожар, возникший в связи с неисправностью электропроводки. Ущерб от пожара - значительный, тогда как сам страховой полис обошелся москвичу всего в 2 562 рубля. Принимая во внимание востребованность страхования имущества физических лиц, "Ингосстрах" будет продолжать работу в этом направлении, предлагая горожанам защиту жилья от самых распространенных рисков по доступной цене", - комментирует заместитель начальника управления жилищного страхования "Ингосстраха" Евгения Литвин.

Дополнительную информацию об условиях действия программы, в т.ч. имеющихся ограничениях, а также по вопросам оформления договора страхования можно получить по телефону: 8 (495) 232-01-27, в офисах продаж компании и на официальном сайте "Ингосстраха".

Напомним, что Городская программа страхования жилья действовала в Москве 25 лет. За годы существования она завоевала доверие москвичей, страховкой воспользовались 2,5 млн семей, было урегулировано свыше 205 тыс. страховых случаев, по которым пострадавшим выплачено возмещение на общую сумму почти 4 млрд рублей. В конце 2020 года Правительство Москвы приняло решение не проводить отбор страховых организаций для дальнейшего участия в программе, начисление за услугу "добровольное страхование" в единых платежных документах за коммунальные услуги прекращено с декабря 2020 года. Москвичам предложено напрямую обращаться в страховые компании.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 316 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.