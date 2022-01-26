Артисты и радиослушатели поздравили Радио Romantika с днем рождения

ТАСС, 26 января. Радио Romantika (18+) отметило во вторник день рождения. Радиостанцию поздравили в прямом эфире лучшие друзья - слушатели и известные артисты. Гостями шоу "Утро на Радио Romantika" стали Алла Рид, Саша Попова, Родион Газманов, группа 5sta family, Natan, Жасмин и Lina Lee.

Радио Romantika настраивает на позитив тех, кто ценит настоящую любовь, семью, хорошую музыку, кто умеет слушать, чувствовать, мечтать. Радиостанция помогает стать активнее и менять мир к лучшему, вместе с ней легко оставаться в курсе самых ярких культурных событий, узнавать много нового и интересного - о моде, стиле, красоте, здоровье, о психологии и отношениях.

"От всей души поздравляю мое любимое радио, где всегда звучит самая потрясающая музыка, которая дарит романтическое настроение абсолютно на весь день. Желаю радиостанции многих лет в эфире, чтобы прекрасные песни еще долго радовали всех нас", - открыла марафон Алла Рид.

Звезды рассказывали о том, как отмечали свои дни рождения и юбилеи, говорили о новых проектах, предстоящих концертах и делились сокровенными секретами. За всем происходящим в студии можно было следить не только в эфире Радио Romantika, но и на официальной странице "ВКонтакте", где велась прямая видеотрансляция.

Родион Газманов представил в эфире новую зимнюю песню "Между нами выпал снег", записанную вместе с Аглаей Шиловской. Премьера состоялась в самом конце 2021-го.

Жасмин приехала на Радио Romantika вместе с певицей и блогером Lina Lee. Дуэт подарил слушателям новый хит "Долгие дни".

Алла Рид призналась, что ее назвали в честь Аллы Пугачевой. Будучи совсем крохой, будущая солистка театра "Градский Холл" уже напевала популярную в то время песню "Старинные часы". 6 апреля в ММДМ певица планирует сделать "Сюрприз для Примадонны" - в исполнении Аллы Рид прозвучат 22 песни из репертуара Аллы Борисовны.

О готовящихся синглах рассказали музыканты 5sta family. По их словам, в проекте три новые песни. "Только вчера мы записывали новые демки, а до этого практически уже доделали два новых трека", - сказали они.

В свой день рождения радиостанция не только принимала поздравления, но и дарила подарки. Вместе с артистами слушатели совершили музыкальное кругосветное путешествие, приняв участие в праздничной викторине "5 языков любви".

Все самые яркие моменты праздничного эфира можно увидеть в официальных аккаунтах Радио Romantika и на официальном сайте.