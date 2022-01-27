Тюменские энергетики выдали дополнительные мощности объектам компании "Лукойл"

ТАСС, 27 января. "Россети Тюмень" выдали 3 МВт дополнительной мощности на развитие Южно-Сардаковского месторождения углеводородов в Ханты-Мансийском автономном округе. Для этого энергокомпания осуществила технологическое присоединение новой подстанции "Лукойл-Западная Сибирь", сообщили в управлении по связям с общественностью энергокомпании.

"Россети Тюмень" присоединили энергообъект к питающему центру 110 кВ "Повховская" по двум воздушным линиям напряжением 35 кВ. Перед технологическим присоединением специалисты провели анализ схемно-режимных ограничений с учетом динамики развития мощностей территориальных подразделений нефтяной промышленности и разработали технические условия. Для сохранения устойчивой и надежной работы единой национальной энергосистемы, а также бесперебойного электроснабжения объекта выполнен расчет параметров настройки противоаварийной автоматики", - сказано в сообщении.

В компании уточнили, что потребности в дополнительной мощности связаны с приобретением нефтяниками права на пользование недрами Южно-Сардаковского месторождения. Объем залежей углеводородов на участке оценивается в размере более 6 млн тонн.

Проведенные работы позволят обеспечить потребности "Лукойла" в энергоресурсах и повысить надежность и качество энергоснабжения добывающей промышленности Югры.

О компании

"Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн кв. км и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал Когалымские электрические сети образован в 1987 году. В обслуживании филиала находятся 37 подстанций, установленной мощностью 2417 МВА, два переключательных и один секционирующий пункты 110 кВ. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ по цепям 1891 км. Объем передаваемой электроэнергии – около 7,5 млрд кВт*час в год. В зоне ответственности находятся частично территории Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского районов ХМАО-Югры, а также города Когалым, Покачи, Лангепас. Основными потребителями электрической энергии являются ООО "Лукойл-Западная Сибирь", ООО "Газпром трансгаз Сургут", АО "Транснефть Сибирь", ООО "Лукойл-АИК", АО "ЮРЭСК", АО "ЮТЭК-РС".