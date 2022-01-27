Фестиваль "Золотая Маска" откроет региональную программу в Нижнем Новгороде

ТАСС, 27 января. На сцене Нижегородского театра юного зрителя 28 и 29 января будет показан спектакль "Горбачев" (16+) московского Театра Наций. Постановка станет первой в программе "Золотой Маски" (12+) в Нижнем Новгороде и в целом в региональной программе фестиваля 2022 года. Программа проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Фестиваль продолжит свои проекты в городах России в мае: спектакли, отмеченные экспертами Национальной театральной премии, увидят зрители в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. В июне, благодаря сотрудничеству с Международным Платоновским фестивалем искусств, "Золотая Маска" побывает в Воронеже. Участие в программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке в августе и сентябре даст возможность показать значимые постановки последних лет в Улан-Удэ.

Осенью 2022 года фестиваль после долгого перерыва вновь приедет в Красноярск. Впервые "Золотая Маска" проведет проект, не покидая Московской области, - в небольшом городе Шатура. Вновь состоятся проекты в Петрозаводске, Костомукше и Череповце. Самой северной точкой в гастрольной карте фестиваля станет Норильск, туда "Золотая Маска" придет в сентябре. А завершится региональная программа фестиваля в конце ноября в Санкт-Петербурге.

В региональной программе фестиваля "Золотая Маска" 2022 года, которая запланирована в 14 городах, примут участие ведущие театральные коллективы: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Урал Опера Балет, БДТ им. Г.А. Товстоногова, "Мастерская П.Н. Фоменко", Московский театр им. А.С. Пушкина, Театр им. Вл. Маяковского, МХТ им. А.П. Чехова, Российский академический Молодежный театр, Театр Наций, Новосибирский театр "Красный факел", Театр кукол Республики Карелия, Московский театр "Центр драматургии и режиссуры", Петербургский театр "Суббота", театр "Поиск" из Лесосибирска и многие другие. Для каждого из этих проектов собрана своя индивидуальная афиша, в которых будут представлены драматические и музыкальные постановки, спектакли театра кукол. Важным дополнением программы станут лаборатории и мастер-классы для театральных профессионалов.

Напомним, что Российская Национальная театральная Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей Российской Федерации и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол. "Золотая Маска" - российский театральный фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.

"Золотая Маска" - не только авторитетная и престижная награда в области театрального искусства, но настоящий культурный институт, который выполняет важные, стратегические для театра задачи. Особое внимание "Золотая Маска" уделяет гастрольной деятельности, с 2000 года организуя программу "Лучшие спектакли в городах России". Делая доступными лучшие образцы современного театрального искусства зрителям в самых разных городах России, фестиваль стремится к преодолению культурных барьеров внутри страны. За это время было проведено более 150 проектов в разных городах от Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре до Архангельска и Ростова-на-Дону.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.