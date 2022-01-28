"Русская Медиагруппа" первой протестирует новый формат аудио-объявлений Google

ТАСС, 28 января. "Русская Медиагруппа" стала одним из первых российских медиахолдингов, договорившимся с корпорацией Google о тестировании нового рекламного формата аудио-объявлений на площадках партнёров.

В корпорации Google недавно был анонсирован запуск нового рекламного формата - аудио объявлений. Это дополнение к традиционной видеорекламе, которая позволяет размещать аудио объявления In-Stream. Новый формат ориентирован, в первую очередь, на аудиторию, которая использует YouTube для прослушивания музыки, подкастов и другого аудио-контента.

Медиахолдинг "Русская Медиагруппа", активно развивающий рекламный инвентарь в digital, стал одним из первым холдингов в России, договорившимся с Google о тестировании нового рекламного формата на площадках партнёров.

В настоящее время в активах "Русской Медиагруппы" более 20 digital-площадок: это официальные сайты радиостанций и телеканала RU.TV, страницы в социальных сетях, а также мобильные приложения. Интеграция с новым рекламным форматом от Google позволит холдингу повысить доходы от продажи рекламы не только на территории России, но и за рубежом.

"Мы видим непрерывно растущий интерес к digital аудио-рекламе со стороны наших рекламодателей, - отметил управляющий директор "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников. Cчитаем крайне важным развивать этот инструментарий в нашем холдинге. И очень рады, что можем делать это в сотрудничестве с крупнейшим игроком рынка - Google".

"Многие включают аудио как фон для повседневных дел - когда работают, учатся, занимаются спортом или готовят. Аудиореклама позволит брендам охватить эту аудиторию, расширить охваты своих кампаний и повысить узнаваемость бренда. Мы рады, что "Русская Медиагруппа" одной из первых протестирует этот формат. Желаем успехов!", - прокомментировала управляющий директор Google Россия Юлия Соловьева.

Интеграция аудиорекламы Google на digital-площадки "Русской Медиагруппы" осуществляется совместно с технологическим партнёром Videonow (дочерняя компания VEON).