Российско-Арабский Форум с участием представителей из 22 арабских стран прошел в Дубае

ТАСС, 31 января. За последние годы увеличение объема товарооборота России со странами Ближнего Востока и Северной Африки говорит о позитивной динамике развития торгово-экономических отношений. Увеличивается интерес к совместным инвестиционным проектам между Россией и отдельными арабскими странами. О том, какие дальнейшие шаги необходимо предпринять и какие вопросы подлежат урегулированию для активизации российско-арабского сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций, поговорили участники заседания Российско-Арабского Делового Совета в Дубае (12+). В течение двух дней форума прошли панельные сессии, круглые столы, презентации, встречи бизнес-сообщества представителей России и 22-х арабских стран.

В пленарном заседании "Развитие российско-арабских отношений в реалиях нового мира" приняли участие: заместитель Министра промышленности и торговли РФ и генеральный комиссар "Экспо-2020" Алексей Груздев, Государственный Министр внешней торговли ОАЭ Его Превосходительство Доктор Тани Бен Ахмед Аль Зейуди, Президент Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ Его Превосходительство Абдулла Мохаммед Аль Мазруи, Председатель Федерации торговых палат Саудовской Аравии Аджлан Аль Аджлан, Председатель Саудовско-российского делового совета Тарик Абдулла Аль-Кахтани, Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, Председатель Российско-арабского делового совета Татьяна Гвилава.

Второй день заседания Российско-арабского Делового Совета был посвящен роли женщины в современном деловом пространстве. Женское предпринимательство является одним из важнейших факторов, способствующих экономическому процветанию всех стран мира. Экономическая интеграция женщин является основополагающим элементом в деле создания стабильных, процветающих и мирных обществ.

Панельная сессия "Роль женщины-предпринимателя в современном мире" собрала резидентов женских бизнес-ассоциаций и председателей женских комиссий торговых палат из Сирии, Египта, Туниса, Ливана, Саудовской Аравии, ОАЭ и России и была посвящена современному состоянию развития женского предпринимательства, гендерным шаблонам в части разрыва между требованиями экономического развития и культурой. Были затронуты такие темы, как управление эмоциональным интеллектом и роль женщины в формировании новой экономики в контексте современных тенденций. Открыли сессию Почетный Президент Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей Лейла Хайят, Президент Совета деловых женщин Эмиратов Фарида Абдулла Аль-Авадхи и Президент Общероссийской общественной организации "Женщины бизнеса" Татьяна Гвилава.

В рамках сессии было подписано соглашение о сотрудничестве между Советом женщин-предпринимателей Эмиратов и Общероссийской общественной организацией "Женщины бизнеса", в рамках которого уже в этом году будет создан первый Российско-Арабский Деловой Совет женщин-предпринимателей.

"Сегодня мы с вами присутствуем на очень важном событии. Впервые женские ассоциации Ближнего востока и России объединятся в один Деловой Совет. Для нас это большая ответственность, предстоит сложная и кропотливая работа, но это новая веха в отношениях между нашими странами и интересная возможность для нас, как для женщин", - отметила в своей речи Татьяна Гвилава .

Всего форум за два дня посетили более 500 делегатов.

Заседание, которое прошло в рамках деловой программы Павильона России на Экспо в Дубае, состоялось при поддержке Союза Арабских Палат и Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ.

Партнеры Павильона России: титульный партнер "Сбер", генеральный партнер "Металлоинвест", партнер культурной программы - благотворительный Фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт"официальные партнеры "Ростех", "Росатом" и "Экспо-2030 Москва", партнеры - "Почта России" и "Аэрофлот".

Справка:

Выставка "ЭКСПО-2020" пройдет в Дубае (ОАЭ) в период с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года и станет одной из самых больших в истории. Тема Всемирной выставки - "Соединяя умы, создаем будущее" (Connecting Minds, Creating the Future). Павильон России станет одним из самых больших на территории выставочного комплекса. Его главная тема - "Творческий разум: определяя будущее" (Creative Mind: Driving the Future), а его архитектурный образ воплощает именно идею постоянного движения как залога успешного развития. Организатор участия России в "Экспо-2020" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор участия - АНО "Национальный Выставочный Оператор".