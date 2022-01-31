В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная профилактике онкозаболеваний

ТАСС, 31 января. В пресс-центре ТАСС 31 января состоялась пресс-конференция, посвященная диагностике и ранней профилактике онкозаболеваний. Мероприятие приурочено к Всемирному Дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Были представлены данные опроса ВЦИОМ об осведомленности россиян о меланоме и готовности проходить обследования, а также результаты скринингов, проведенных в Новосибирске, Челябинске, Златоусте и Магнитогорске, в ходе реализации программы "Живи без страха" в 2021 году.

В пресс-конференции приняли участие актриса театра и кино Дарья Мороз, председатель правления Ассоциации специалистов по проблемам меланомы (Меланома.ПРО) д.м.н., профессор Лев Демидов, директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин, старший научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, член правления Ассоциации специалистов по проблемам меланомы (Меланома.ПРО) Игорь Самойленко и Александр Кузичев, и.о. руководителя бизнес-юнита "онкология" компании BIOCAD. Также данные по своим регионам представили Дмитрий Ростовцев, главный врач ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" (Челябинск) и Соболев Александр Валентинович - зам. главного врача по мед. части ГБУЗ НСО "НОКОД" (Новосибирск).

Данные всероссийского репрезентативного опроса ВЦИОМ, проведенного 29 декабря 2021 года, представил Кирилл Родин (ВЦИОМ). Опрос проводился в 80 регионах страны, было охвачено 1600 россиян. Согласно полученным данным, на конец 2021 года информированность россиян о меланоме сохранялась на уровне 2019 года - 65% против 64% в 2019 году. Сам термин смогли объяснить 43% опрошенных, на онкологическую природу заболевания указали 24%. Есть и тревожные новости, например, желание пройти бесплатное обследование родинок на меланому россияне стали декларировать на 7% реже, чем в 2019 году (39% против 46%). Незаинтересованность в прохождении такой диагностики граждане страны мотивируют прежде всего отсутствием необходимости, если нет жалоб или количество родинок небольшое. В ходе пресс-конференции эксперт акцентировал внимание, что информационную повестку на себя перетянула Коронавирусная инфекция (COVID-19), фокус внимания людей сместился с необходимости проходить регулярные обследования на пандемию. Но в целом, оценил информированность людей о меланоме, как удовлетворительную. С полной версией исследования можно ознакомиться в опубликованных материалах на сайте ВЦИОМ.

"Результаты опроса ВЦИОМ показывают, что проект "Живи без страха” необходим как один из инструментов информирования населения не просто о факте существования онкологических заболеваний, об этом все знают, но, если разбираться, мы видим, что знания очень поверхностны. Например, о меланоме слышало всего 65% россиян, а остальные? Меланома - самый опасный тип онкологического заболевания, на него приходится каждый восьмой случай выявленного рака, - прокомментировал данные Лев Демидов (Меланома.Про). - Чем раньше выявлено новообразование, тем легче его вылечить. Для этого требуется вовремя заметить первые признаки болезни и установить верный диагноз". Также эксперт подчеркнул, что необходимо повышать доступность инновационных препаратов для широкого круга пациентов.

"В 2021 году в рамках программы "Живи без страха” были проведены бесплатные скрининги на выявление злокачественных новообразований в четырех городах - Челябинске, Златоусте, Магнитогорске и Новосибирске. Всего осмотр прошли 3 045 человек, в 26 случаях были обнаружены злокачественные новообразования, - привел данные Александр Кузичев, и.о. руководителя бизнес-юнита "онкология" компании BIOCAD. - В 2022 году осмотры продолжатся, на сайте проекта живибезстраха.рф будут опубликованы города, скрининги пройдут в пяти федеральных округах России".

Игорь Самойленко рассказал о программе "Живи без страха", которая в 2021 году проводилась в нескольких городах России, и была посвящена ранней диагностике меланомы и рака шейки матки. Одной из задач проекта "Живи без страха” стало налаживание маршрутизации скринингов и привлечение внимания граждан к возможностям терапии, которые предоставляет онкологическая служба в регионе. "Программа "Живи без страха" проводится несколько лет. За это время сформировался двухэтапный скрининг, который состоит из осмотра дерматологов и вмешательства онкологов. Предварительно была проведена большая информационная компания, которая привлекла внимание большого числа людей из регионов, где она проводилась. Но главное, что большое число людей, не только тех, кто пришел на осмотр, но и тех, кто потом придет, благодаря публикациям увидело, что это недолгий, необременительный и несложный процесс и что специализированная помощь оказывается, несмотря на ограничения, связанные с ковидом и пандемией", - сообщил Игорь Самойленко.

Также эксперт рассказал, что по приглашению правительства страны, в прошлом году был проведен 77 осмотр жителей Республики Конго, у 30 из них выявлены злокачественные кожные новообразования или подозрения на них. Также в рамках программы в Конго российскими специалистами проведены более 10 хирургических операций. Разработали образовательные материалы для альбиносов по самодиагностике и защите кожи на французском языке.

Компания BIOCAD, как разработчик и производитель лекарственных средств с полноценным портфелем противоопухолевых препаратов, постоянно повышает доступность высокоэффективных лекарств, а также активно участвует в просветительско-информационных программах, нацеленных на раннее выявление заболеваний.

Дарья Мороз активно поддерживала в прошлом году проведение скринингов в российских городах. Дарья приезжала на встречу с журналистами в Челябинск, активно информируя жителей и СМИ региона о необходимости ранней диагностики. "Я считаю, что очень важно проходить раннюю диагностику, не нужно полагаться на вечный русский "авось". Я в своей жизни сталкивалась с онкологическими заболеваниями, в семье, и среди друзей. Как медийное лицо, я хотела бы до большего числа людей донести мысль, что важно вовремя обследоваться, уделять внимание своему здоровью, доносить эту мысль до своих детей", - рассказала актриса.

О программе

Социальная программа "Живи без страха" с 2017 года реализуется биотехнологической компанией BIOCAD при сотрудничестве с профессиональными сообществами. Программа нацелена на профилактику и раннюю диагностику онкозаболеваний. Мероприятия "Живи без страха" проводились в Новосибирске, Самаре, Челябинске, Екатеринбурге, Краснодаре и других городах России. В рамках программы Ассоциацией специалистов по проблемам меланомы (Меланома.ПРО) были организованы скрининги меланомы кожи, а также, при поддержке иных профильных сообществ диагностика рака шейки матки и рака молочной железы.