"Россети Тюмень" подключили в Тюменской области в 2021 г. более 5 тыс. новых потребителей

ТАСС, 31 января. Энергетики "Россети Тюмень" выполнили присоединение более 5 тыс. объектов в 2021 году, это почти на 70% больше показателя 2020 года. Общая мощность выданной электроэнергии составила 213 МВт. Об итогах работы по подключению к электрическим сетям новых клиентов в 2021 году сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

"Порядка 90% новых клиентов составили бытовые потребители. Количество исполненных договоров с физическими лицами по сравнению с 2020 годом выросло почти в два раза и составило более 4,6 тыс. Кроме того, в течение 2021 года работники "Россети Тюмень" обеспечили техприсоединение ряда социально значимых объектов в Тюменской области. Так, энергокомпания подключила к сетям порядка 30 медицинских и образовательных учреждений", - сказано в сообщении.

В компании отмечают, что количество заключенных договоров выросло вследствие высокой активности потребителей. Если в 2020 году в компанию поступило порядка 7 тыс. заявок на технологическое присоединение, то в 2021 их количество превысило 10 тыс, а суммарная запрашиваемая мощность составила почти 600 МВт. Значительная доля заявок по-прежнему связана с развитием индивидуального жилищного строительства в Тюменской области.

Технологическое присоединение - одно из приоритетных направлений деятельности компании, которое способствует социально-экономическому развитию региона и созданию условий для формирования благоприятного инвестиционного климата. "Россети Тюмень" уделяют особое внимание обеспечению потребностей новых клиентов в энергоресурсах в период пандемии. При этом энергетики отмечают, что фактором, который снижает эффективность процесса техприсоединения, продолжает оставаться невостребованность запрашиваемых услуг - по итогам года порядка 1 тыс. договоров технологического присоединения не были исполнены по вине заявителей.