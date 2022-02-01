Пакет подписок Сберпрайм+ стал самым выгодным в России по версии Frank RG

ТАСС, 1 февраля. Подписка Сберпрайм+, предоставляющая доступ к пакету разных онлайн-сервисов, признана самой выгодной в стране по версии издания Frank RG. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Сбера.

"Сберпрайм+ обеспечивает самую большую экономию среди подписок и помогает подписчикам в Москве экономить в среднем 1442 рубля, в регионах - 635 рублей ежемесячно. Если же речь идет о "цифровых клиентах", которые полностью используют возможности подписки и заказывают готовую еду, продукты и другие товары преимущественно онлайн, средняя ежемесячная экономия достигает 3289 и 1100 рублей соответственно", - сказано в сообщении.

По данным исследования, Сберпрайм+ стал также лидером по количеству самых востребованных у клиентов сервисов - таковых у него оказалось 65,2%. Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, эта подписка дает клиентам не только экономию средств и комфорт, но также высвобождает время.

"Финансы, доставка продуктов, еды и лекарств, видео, музыка, связь, такси, хранение файлов, миллионы различных товаров со скидкой и бесплатной доставкой - подписка охватывает основные сферы жизни любого человека. При этом мы продолжаем развивать линейку Сберпрайм и уже в этом году представим клиентам новые возможности наших подписок", - рассказал Хасис.

Сообщается, что исследователи Frank RG проанализировали мультисервисные подписки 10 компаний: Сбера, Яндекса, "Тинькофф", "МегаФона", МТС, Совкомбанка, OZON, "ВКонтакте", X5 Group и "Сети партнерств". По прогнозу Frank RG, в 2022 году количество пользователей подписок, которых сегодня насчитывается порядка 20 млн, вырастет на 30-40%, к 2024 году их число достигнет 35 млн, а к 2030-му - 55 млн человек.