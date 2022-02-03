Рисунки оперения подмосковных птиц повторят на фасадах домов в Подмосковье

ТАСС, 3 февраля. Окрас птиц Подмосковья вдохновил архитекторов нового ЖК "Пятницкие Луга". Фасады и интерьеры жилого комплекса в Солнечногорском городском округе повторят цветовые сочетания пернатых, живущих по соседству. Дома первой очереди, разрешение на строительство которой получила группа "Самолет", вдохновлены черноголовым щеглом, одним из самых красивых представителей пернатых, обитающих в московском регионе. В дальнейшем "оперение" других птиц получат следующие очереди ЖК.

"Всем известные щеглы - птицы не просто с изящной внешностью, но еще и с очень мелодичным голосом. Они в больших количествах обитают в садах, парках, лесах Подмосковья, можно сказать, что яркий щегол - это один из символов Подмосковья, поэтому родилась идея отразить красоту этих птиц в оформлении фасадов и общественных зон первой очереди будущего комплекса. Настолько изящное, совершенное сочетание красок могла сотворить только природа - самый искусный художник, у которого мы можем учиться", - комментирует руководитель управления развития продукта и аналитики группы "Самолет" Леон Пряжников.

Сочетание сложных, насыщенных, но не ярких цветов, составляющих красочную структуру крыла птицы, будет отражено в решении фасадов домов и интерьерах мест общего пользования. В "наряде" щегла выделяют три основных цвета: коричневый - от самых темных до светлых оттенков, желтый и белый. В качестве основных материалов отделки будет применяться кирпич тёмно-коричневого и серого оттенков, белая штукатурка и желтые фиброцементные панели, которые сыграют роль яркого привлекательного акцента на выразительных ракурсах - углах корпуса.

"Пятницкие Луга" - проект комплексного освоения территории, состоящий из шести очередей. Кроме жилой застройки проект включает объекты городской инфраструктуры и рекреации. Общая площадь территории микрорайона - более 8 га. Максимальная этажность жилых домов - 12 этажей. В комплексе запроектировано 15 корпусов с площадью квартир в 503 тыс. кв. м, рассчитанных на проживание почти 18 тыс. человек.

На первых этажах корпусов разместятся коммерческие помещения общей площадью 47 тыс. кв. м. Социальная инфраструктура будет представлена 4 детскими садами, рассчитанными в общей сложности на 1200 мест, и двумя школами на 1100 и 1350 мест.

В комплексе запроектированы квартиры разных форматов: от студий до четырехкомнатных в классических и евро вариантах метражом от 21 до 80 кв. м. Среди многообразия планировок представлены и редкие - с гардеробными и постирочными. Все квартиры будут сдаваться с отделкой и меблировкой: полностью обставленной кухней и техникой, системами хранения, а также базовыми функциями системы "умный дом" с возможностью расширения опций.

Остекленные балконы - дополнительное место для отдыха, а также акцентные элементы фасадных решений.

В интерьерах и декоре мест общего пользования тема птиц найдет свое продолжение. Например, акцентный рисунок на полу из плитки тераццо повторит многообразие цветовой гаммы, характерной для пернатых. Естественное освещение сквозных входных групп придаст легкость пространству. В МОПах будут организованы безбарьерные входы, места для хранения колясок и велосипедов. Комплекс будет оснащен системами видеонаблюдения и "умный двор", обеспечивающими высокий уровень комфорта и безопасности.

В мастерпалане "Пятницких Лугов" заложено большое количество рекреационных пространств: многочисленные скверы с арт-объектами, мини-площади, центральный бульвар, беговые дорожки, прогулочные территории. Постепенно, очередь за очередью, они будут реализовываться. Центральный бульвар будет соединять все очереди строительства и станет точкой притяжения для всех жителей комплекса. Вдоль реки Банька будет организована рекреационная зона. Дворы оборудованы скамейками и детскими площадками для малышей: территория у домов предназначена для спокойного отдыха. Для подвижных игр детей всех возрастов в квартале создадут два плейхаба.

В комплексе будет много озеленения, тем самым будет ощущение, что лес проникает в благоустройство. Для создания цветового разнообразия и привлечения птиц на территорию будут посажены несколько видов рябины.

Проект имеет удобную локацию: до станции метро "Пятницкое шоссе" всего 12 минут на автомобиле, и 15 минут - до МКАД.

Проект реализации всего микрорайона рассчитан до 2028 года.

Проектную документацию можно посмотреть по ссылке.