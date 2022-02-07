Новый резидент "Богословского" инвестирует 500 млн руб. в производство кабельной продукции

ТАСС, 7 февраля. Инвесторы Богословского кабельного завода создадут дополнительные мощности и увеличат объем производства кабельно-проводниковой продукции на территории ТОСЭР "Краснотурьинск" (Свердловская область).

"Компания "ЭЛКА-кабель", получившая статус резидента индустриального парка "Богословский", реализует проект с общим объемом инвестиций 500 млн рублей. В результате, на производстве кабельной продукции будет создано 124 дополнительных рабочих места", - сообщили в понедельник в пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала (АО "КРСУ"), управляющей "Богословским".

"Инвестиционный проект будет осуществляться в несколько этапов. В настоящее время компания "ЭЛКА-кабель" занимается реконструкцией приобретенного в собственность производственного здания. Первая технологическая линия по производству инновационной кабельной продукции планируется к запуску в конце 2022 года." - рассказал, временно исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Среднего Урала Игорь Визгин.

"В настоящее время объем частных инвестиций в Богословский составляет 3,391 млрд рублей, количество созданных рабочих мест - 538. На территории парка построены два промышленных здания, которые полностью заполнены резидентами. Ведется проектирование третьего бизнес-инкубатора", - отмечают в пресс-службе.

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.

Индустриальный парк "Богословский" расположен на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Краснотурьинск - первой на Урале, реализуемой в городе Краснотурьинске на севере Свердловской области. Проект по созданию индустриального парка реализуется при поддержке КРСУ. Первый бизнес-инкубатор здесь был построен в 2018 году. Парк прошел аккредитацию Минпромторга РФ и внесен в федеральный реестр индустриальных парков, что помогло получить субсидию на строительство второго здания бизнес-инкубатора в размере 44,4 млн рублей. В здании площадью 1 500 кв. м расположены производственные площади и административно-хозяйственный блок. Оба инкубатора построены и заполнены.