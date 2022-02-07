Глава Digital IP: Креативная экономика - не скоротечная мода, а крайняя необходимость

ТАСС, 7 февраля. Последние десятилетия креативные индустрии все чаще фигурируют в нормативных и стратегических документах. Подходы в отдельных странах и в международных организациях разнятся, однако все сходятся в одном: в их основе лежит деятельность, базирующаяся на индивидуальном творческом начале, но при этом нацеленная на создание добавленной стоимости и рабочих мест. Об этом рассказала директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, кандидат юридических наук, доцент Екатерина Чуковская в ходе вебинара "Творческие индустрии как объект правового воздействия". Выступление прошло в рамках практикума "Право креативных индустрий", организованного Legal Academy совместно с Digital IP.

"Культурные индустрии считаются плавильным котлом экономики, культуры и социальной политики. Одним из толчков для их развития в свое время послужила "глокализация” - процесс глобализации, с одной стороны, и локализации - с другой. На фоне таких событий, как создание Всемирной торговой организации, стало очень ценно, что отличает один регион от другого. Причем процесс коснулся не только стран целиком, но и даже отдельных территорий - например, деревень, в которых варят определенный сыр или расписывают подносы", - пояснила эксперт.

В нашей стране делаются лишь первые шаги по поддержке креативных индустрий; традиции и структура законодательства не позволяют быстро преодолеть ведомственные границы, ведь к этим сферам нормативно отнесены не только культурные практики, но и медиа, программное обеспечение, обработка данных, блогинг, реклама.

В российском праве это понятие впервые появилось в 2014 году в утвержденных Указом Президента России Основах государственной культурной политики. Позже, в 2019 году о творческих (креативных) индустриях было упомянуто в Стратегии пространственного развития до 2025 года, а концепция их развития и механизмов их государственной поддержки утверждена Правительством совсем недавно - 20 сентября 2021 года.

На вопрос участников вебинара, не приведет ли такое внимание со стороны государства к чрезмерной зарегулированности творческого бизнеса, Екатерина Чуковская отметила, что "законодателям нужно найти баланс между установлением режима наибольшего благоприятствования для создателей и обеспечением интересов потребителей креативного продукта, используя весь спектр методов правового воздействия".