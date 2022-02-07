Банк ДОМ.РФ: миллениалы чаще всего брали ипотеку в 2021 году

ТАСС, 7 февраля. Миллениалы чаще всего брали ипотеку в 2021 году, на долю таких заемщиков пришлось 80% из 42,5 тыс. выданных жилищных кредитов. Такие данные следуют из статистики Банка ДОМ.РФ.

"Чаще всего в 2021 году ипотечные кредиты в Банке ДОМ.РФ брали представители поколения Y - миллениалы (1977 - 1995 годов рождения) - на них приходится 80% из 42,5 тыс. выданных жилищных займов", - говорится в сообщении.

Согласно статистике банка, бумерам (1946-1964) выдали около 15% от всех ипотечных кредитов в 2021 году. На представителей поколения Z, или зумеров (от 1997 года рождения), приходится около 5%. Больше половины клиентов, оформивших в 2021 году ипотеку в Банке ДОМ.РФ, имеют детей.

"Решение взять ипотеку зависит от многих факторов: потребности в жилье, финансового положения, карьерных перспектив и других. Статистика показывает, что миллениалы максимально готовы вкладываться в недвижимость, а возраст от 26 до 45 лет - оптимальный для получения ипотечного кредита. Во многих случаях сказывается также эффект от мер поддержки для молодых семей", - цитирует пресс-служба директора розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгения Шитикова.

Отмечается, что в 32% случаев в Банке ДОМ.РФ в прошлом году рефинансировали ипотечные кредиты, взятые в других банках. Четверть жилищных займов была выдана по программе "Льготная ипотека". На "Семейную ипотеку" и приобретение вторичного жилья пришлось по 12%. Среди других популярных продуктов специалисты кредитной организации назвали "Дальневосточную ипотеку" и ипотеку для военнослужащих. Всего льготными программами с господдержкой в прошлом году воспользовались 40% клиентов банка, уточнили в банке.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.