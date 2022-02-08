Минздрав и ИРИ запустили рекламную кампанию Всероссийского онкологического диктанта

ТАСС, 8 февраля. Автономная некоммерческая организация "Институт развития интернета", который исполняет функции Оператора социальной рекламы, запустил в Сети рекламную кампанию по популяризации Всероссийского онкологического диктанта (12+). Этот просветительский проект Министерства здравоохранения РФ призван повысить информированность жителей России об онкологических заболеваниях, их факторах риска, профилактике, диагностике и лечении. Онкодиктант проходит в онлайн-формате, на прохождение теста отводится 1 час.

"Рекламная кампания в виде баннеров на крупнейших отечественных ресурсах, в том числе Яндекс, VK group и Rambler group, будет проходить до окончания диктанта - 28 февраля. По итогам кампании социальной рекламы мы рассчитываем получить более 100 млн показов баннеров. Искренне надеемся, что кампания будет успешной и поможет привлечь к участию в диктанте еще больше участников и в целом повысит внимание общества к проблеме окнозаболеваний", - отметил заместитель генерального директора АНО "ИРИ" по социальной рекламе Андрей Воронков.

"Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетных направлений государственной политики. Для этого реализуется комплекс мер по профилактике и раннему выявлению злокачественных новообразований, повышению эффективности диагностики и лечения, совершенствованию схем маршрутизации пациентов. Важный вклад в эту работу вносит информированность граждан, повышение онконастороженности не только врачей, но и пациентов. Именно на это и направлен наш проект Всероссийский онкологический диктант. Мы приветствуем возможность провести столь важную социальную рекламную кампанию, особенно учитывая то, что диктант проходит в режиме онлайн", - подчеркнул помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.

Всероссийский онкологический диктант проходит в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".

Правительство РФ наделило АНО "ИРИ" функциями Оператора социальной рекламы в 2021 году. Согласно нормам закона "О рекламе", информационные ресурсы с ежедневным охватом свыше 100 тыс. пользователей Рунета предоставляют оператору 5%-ную квоту на размещение социальной рекламы. Также организация получает сведения об объемах распространения рекламы от площадок-рекламораспространителей, ведет учет форм, способов и средств распространения соцрекламы в Сети.

Оператор проводит бесплатные рекламные кампании на социально значимые темы. Производством рекламы занимаются непосредственно организации-заявители, ИРИ проводит кампанию, используя готовые материалы.

В декабре 2021 ИРИ провел прием заявок на Конкурс по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций. Его победители станут известны в феврале. Они получат возможность проведения федеральных рекламных кампаний в сети Интернет на ведущих ресурсах: "Яндекс", VK Group (бывший Mail.ru Group), Rambler Group. Победители получат от 100 млн показов.