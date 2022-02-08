Началась подготовка к презентациям лучших проектов национальной премии "Серебряный Лучник"

ТАСС, 8 февраля. Эксперты национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" (16+) завершили оценку проектов. По итогам их работы составлен шорт-лист премии: 85 проектов в 13 номинациях. Имена победителей станут известны 18 февраля.

По итогам заявочной кампании сезона 2021 года на соискание премии поступили 348 проектов в 13 номинациях. Самая популярная - "Продвижение государственных и общественных программ". Здесь рассматривается 41 заявка. За ней следует "Развитие и продвижение территорий" - 40 проектов. В тройку "самых востребованных" номинаций вошли учрежденные в этом году по инициативе ТМК и Segezha Group - "ESG-коммуникации" - 51 заявка.

Ознакомиться со всеми проектами шорт-листа, узнать обо всех этапах их реализации, о новых коммуникационных тенденциях, поддержать коллег, сопоставить свое мнение с мнением жюри можно во время Дней открытых презентаций 16-17 февраля. Марафон кейсов лучших проектов 2021 года пройдет в Общественной палате Российской Федерации.

В эти же дни в Общественной палате пройдет V Международная конференция "Идентификация PR в новой нормальности" и защита проектов конкурса студенческих проектов "Лучник Future".

Единая регистрация на итоговые мероприятия национальной премии "Серебряный Лучник" (кроме Церемонии награждения) производится строго до 14 февраля включительно .

Лучшие коммуникационные проекты по итогам 2021 года станут известны 18 февраля в отеле "Метрополь" во время Церемонии награждения. Там же назовут лучший региональный проект, обладателя гран-при и лауреатов в номинациях "Персона" и "Мастер".

Проекты, вошедшие в шорт-лист национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", можно посмотреть на сайте премии.

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