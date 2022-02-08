Началась подготовка к презентациям лучших проектов национальной премии "Серебряный Лучник"

ТАСС, 8 февраля. Эксперты национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" (16+) завершили оценку проектов. По итогам их работы составлен шорт-лист премии: 85 проектов в 13 номинациях. Имена победителей станут известны 18 февраля.
По итогам заявочной кампании сезона 2021 года на соискание премии поступили 348 проектов в 13 номинациях. Самая популярная - "Продвижение государственных и общественных программ". Здесь рассматривается 41 заявка. За ней следует "Развитие и продвижение территорий" - 40 проектов. В тройку "самых востребованных" номинаций вошли учрежденные в этом году по инициативе ТМК и Segezha Group - "ESG-коммуникации" - 51 заявка.
Ознакомиться со всеми проектами шорт-листа, узнать обо всех этапах их реализации, о новых коммуникационных тенденциях, поддержать коллег, сопоставить свое мнение с мнением жюри можно во время Дней открытых презентаций 16-17 февраля. Марафон кейсов лучших проектов 2021 года пройдет в Общественной палате Российской Федерации.
В эти же дни в Общественной палате пройдет V Международная конференция "Идентификация PR в новой нормальности" и защита проектов конкурса студенческих проектов "Лучник Future".
Единая регистрация на итоговые мероприятия национальной премии "Серебряный Лучник" (кроме Церемонии награждения) производится строго до 14 февраля включительно.
Лучшие коммуникационные проекты по итогам 2021 года станут известны 18 февраля в отеле "Метрополь" во время Церемонии награждения. Там же назовут лучший региональный проект, обладателя гран-при и лауреатов в номинациях "Персона" и "Мастер".
Проекты, вошедшие в шорт-лист национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", можно посмотреть на сайте премии.
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