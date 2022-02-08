Исследование ПСБ: премиальные клиенты банков стали больше путешествовать

​​​ТАСС, 8 февраля. Премиальные клиенты банков сохраняют интерес к путешествиям – они стали больше ездить в командировки, а также в деловые поездки, для которых чаще, чем ранее, используют такси. Таковы данные исследования потребительских предпочтений, проведенном ПСБ, сообщил во вторник руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц, его слова передает пресс-служба банка.

"Исследования потребительских предпочтений показывают, что интерес премиальных клиентов к путешествиям остается высоким, увеличилось количество командировок, а также деловых поездок, для которых клиенты стали чаще пользоваться услугами такси. Поэтому такие классические сервисы, как страхование в путешествиях, трансферы на вокзалы и в аэропорт и бесплатный доступ в бизнес-залы, все более востребованы", - сказал он.

По его словам, банк учел результаты исследования в новом пакете услуг для таких клиентов.

"Мы учли все эти запросы и предпочтения в новом пакете Orange Premium Club + и значительно расширили набор привилегий: увеличили сумму возмещения расходов на такси, предоставили безлимитный бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов для самого клиента и членов семьи и возможность получать повышенный кешбэк по всем премиальным картам", - добавил Маркарянц.

Уточняется, что путешествующие клиенты банка будут иметь возможность получить доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру, а также компенсацию за пользование такси.

Кроме того, в рамках нового пакета предусмотрена помощь менеджера банка при контактах с партнерами ПСБ, услуги консьерж-службы банка, более выгодное конвертирование валюты, использование сейфовых ячеек и страхование всех членов семьи в путешествиях по России и за рубежом, включая поездки для занятий экстремальным спортом, сообщила пресс-служба.