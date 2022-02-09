Авито вошел в рейтинг лучших работодателей по версии Future Today и Changellenge

ТАСС, 9 февраля. Avito вошел в топ-3 лучших компаний в области e-commerce для работы молодых специалистов в рейтинге лучших работодателей России 2022. Рейтинг FutureToday выпускается шестой год и формируется на основе опроса студентов ведущих вузов по методологии, утвержденной Наблюдательным советом из более, чем 60 ведущих работодателей. В ходе масштабного исследования было опрошено более 20 тыс. целевых респондентов с последнего и предпоследнего курса целевых факультетов в 69 вузах России. В результате на каждом таком факультете опросили около 15% численности студентов - выпускников бакалавриата, специалитета и магистратуры 2021-2022 годов.

Объектами исследования рейтинга Best Company Award 2021 от Changellenge стали более 185 компаний, которые активно развивают бренд работодателя и используют продвинутые программы для привлечения талантливых молодых специалистов.

Молодые специалисты выделили для себя ключевые факторы, по которым выбирают работодателя: "удаленка”, work-life balance, карьерный рост, коллектив и стабильная работа.

По результатам рейтинга от Changellenge Авито попал в топ-20 IT-компаний. Также компания вошла в тройку лучших для работы в IT-специальностях в рамках номинации "Прорыв года” и в топ-5 лучших ритейл-компаний.

HR-директор Авито Ольга Ким сообщила: "За каждой компанией, в первую очередь, стоят люди, и мы в Авито стремимся создать настоящую dream team. Компания стремительно растет, бурно развивается, и мы находимся в постоянном поиске крутых и смелых профессионалов. У нас интересные и сложные задачи в команде платформы, продукта, аналитики и дизайна, которые являются вызовом даже для опытных профессионалов. Мы стараемся создать среду, в которой интересно разрабатывать уникальные решения. И в сочетании с особой корпоративной культурой Авито это становится многократным бустером для профессионального роста талантливых ребят”.

Сегодня в IT-командах компании Авито трудится почти 1300 человек, а в поддержке и модерации - 1450 человек. 10% специалистов компании младше 22 лет.

Как IT-компания, Авито предлагает много возможностей для профессионального развития. Так начинающие сотрудники всегда работают в команде с опытными коллегами, а также решают сложные и интересные инженерные задачи в одном из самых нагруженных сервисов в России. Помимо этого, в компании развита программа внутреннего обучения, включая посещение профессиональных конференций и платных курсов за счет компании. Как и во многих IT-компаниях, сотрудники Авито, работают в гибридном формате. Каждый сотрудник имеет доступ к различным образовательным программам, например к Авито Академии и программам, направленным на поддержку физического и ментального здоровья - Авито Забота.

С учетом IT-специфики и высокой нагрузкой в рабочих процессах Авито поддерживает сохранение life-and-work баланс. В офисах компании есть пространства для кофе и обедов, релакс-зоны и даже капсулы для сна, а когда есть время и возможность - любой сотрудник может воспользоваться расположенным в офисе фитнес-залом, библиотекой (а том числе и с онлайн-доступом), позаниматься творчеством, сходить на массаж, поиграть в теннис или игровую приставку. По итогам 2021 года офис "Авито" в Санкт-Петербурге стал победителем престижной премии Best office Awards в номинациях "Комфорт и эргономика" и "Гибкий офис".