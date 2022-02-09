"Ингосстрах" стал генеральным партнером Большого театра

ТАСС, 9 февраля. СПАО "Ингосстрах" и Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) подписали договор о сотрудничестве, согласно которому "Ингосстрах" получил новый высокий статус генерального партнера Большого театра. Договор подписали генеральный директор "Ингосстраха" Андрей Ларкин и генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Таким образом, в рамках договора "Ингосстрах" становится партнером Большого театра, что дает возможность совместно реализовывать культурные и просветительские проекты на совершенно новом, более качественном и масштабном уровне.

В 2022 году "Ингосстрах" и Большой театр предлагают всем "Просто быть в искусстве". Совместные проекты страховой компании и ведущего театра России давно расширяют обычное представление о партнерстве, ведь это - целенаправленная работа по расширению зрительской аудитории и приобщению жителей нашей страны к лучшим образцам театрального искусства. Только в 2021 году в рамках сотрудничества были проведены несколько крупных мероприятий.

Так, жители разных регионов России смогли увидеть выступления ведущих солистов Большого театра, не покидая своих городов. Благодаря поддержке "Ингосстраха" артисты Большого посетили Красноярск и Нижний Новгород, а студенты местных хореографических училищ получили возможность побывать на их репетициях. В Красноярске 1 июля был показан балет "Раймонда" с участием звезд Большого театра - Алены Ковалевой и Дениса Родькина. В Нижнем Новгороде, который в 2021 году отмечал свой 800-летний юбилей, 1 сентября прошел торжественный гала-концерт. В программе были фрагменты самых известных балетов, которые идут сейчас в репертуаре театра: "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта", "Спартак", "Дон Кихот", "Драгоценности" и другие. Примы и премьеры, солисты Большого театра выступали в сопровождении оркестра первого театра страны под управлением дирижера - заслуженного артиста России Антона Гришанина. Этим гала-концертом "Ингосстрах" и Большой театр поздравили жителей Нижнего Новгорода с юбилеем.

Молодежная балетная программа, которая стартовала в 2020 году, уже показала хорошие результаты. Цель этого проекта - дать талантливым артистам из регионов России уникальную возможность танцевать на главной сцене страны, раскрыть свой потенциал и помочь совершенствовать свое мастерство. Участник проекта Акиб Анвар в декабре 2021 года был официально принят в штат Большого театра. Он добился видимых результатов в рамках обучения и принял участие в балете "Щелкунчик". Этот проект не ограничен по срокам и будет непременно продолжен в ближайшие годы, чтобы как можно больше одаренных артистов смогли пробовать свои силы и развивать таланты благодаря поддержке педагогов Большого театра.

Также "Ингосстрах" запустил информационно-просветительский портал "IngoDance", посвященный балету и современному танцу. Основная задача проекта - интересно, доходчиво и не поверхностно рассказать аудитории о классической и современной хореографии, истории балета и известных личностях. Этот общедоступный ресурс дает возможность любому, кто интересуется искусством танца, узнать о последних новостях культуры и искусства, а также прочитать эксклюзивные интервью артистов балета.

В сентябре 2021 года "Ингосстрах" принял участие в ежегодном сборе труппы Большого театра, посвященном началу нового, 246-го театрального сезона. Традиционно в этот день вручаются премии артистам за особые достижения по итогам сезона. "Ингосстрах" курировал одну из номинаций премии - "Самый яркий исполнитель проекта "Четыре персонажа в поисках сюжета"". Им стал премьер балета Большого театра Артемий Беляков. В рамках премии компания обеспечила победителю финансовый грант в размере 200 тыс. рублей, а также подарила флагманский страховой продукт "Забота о главном". В 2022 году, в день открытия 247 сезона, "Ингосстрах" также будет вручать премию в одной из номинаций.

В 2022 году запланировано множество совместных мероприятий, направленных на популяризацию искусства в России.

"Мы гордимся тем, что в 2022 году "Ингосстрах" стал партнером Большого театра. Совместными усилиями мы уже смогли воплотить интересные проекты, например, гастроли солистов театра по городам России, дали возможность молодым артистам стать частью труппы Большого театра в рамках Молодежной балетной программы - и мы гордимся успехами в этом направлении. "Ингосстрах" - это компания, сочетающая свой 75-летний опыт с технологичностью и постоянным движением вперед. Мы будем продолжать делать значимые проекты в области культуры и искусства вместе с Большим театром, ведь наше сотрудничество уже стало частью ДНК нашей компании", - отметил генеральный директор "Ингосстраха" Андрей Ларкин.

"Мы благодарим "Ингосстрах" за поддержку, которую компания оказывает Большому театру. С 2019 года мы смогли совместно осуществить много ярких интересных проектов. Большой театр - это, действительно, особый масштаб. Наши гастроли по России требуют серьезных организационных и финансовых усилий. Мы очень рады, что в лице компании "Ингосстрах" нашли верного партнера, поскольку благодаря таким выступлениям мы дали возможность жителям разных городов нашей страны стать зрителями Большого театра. Прекрасным начинанием стала и Молодежная балетная программа - ведь в балете так важна преемственность и воспитание новых талантливых кадров. В рамках нового статуса "Ингосстраха" как партнера, мы будем продолжать реализацию просветительских проектов, приобщающих жителей нашей страны к искусству музыкального театра", - комментирует генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Реализация проектов в области культуры и искусства - важная часть стратегии развития "Ингосстраха". Компания регулярно поддерживает проведение мероприятий на различных уровнях. Многие проекты были реализованы при личной поддержке и курировании Олега Дерипаска - одного из самых узнаваемых общественных деятелей России. Бизнесмен, любящий искусство и поддерживающий проекты Большого театра, смог оказать значительное влияние на реализованные и будущие мероприятия в рамках партнерства "Ингосстраха" и Большого театра.

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) - один из главных символов российской культуры, крупнейший музыкальный театр России и один из самых известных театров оперы и балета в мире. Датой основания театра считается 1776 год. Нынешнее здание Большого театра было построено архитектором Альберто Кавосом в 1856 году. История Большого театра включает множество великих исполнителей и постановщиков: здесь работали Рахманинов, Горский, Григорович, Нежданова, Обухова, Образцова, Плисецкая, Максимова, Атлантов и многие другие.

Творческий состав Большого театра сегодня насчитывает более 1 тыс. артистов, включая балет, оперу, хор, оркестр и мимический ансамбль, общая численность работников театра составляет более 3 тыс. человек. С февраля 2014 главный дирижер - музыкальный руководитель Большого театра - маэстро Туган Сохиев.

Сегодня Большой театр имеет четыре сценические площадки. Принимают публику Историческая сцена, Новая сцена, Бетховенский зал и Камерная сцена им. Б.А. Покровского.

Всего за сезон театр дает более 500 спектаклей и концертов. И оперная, и балетная труппы театра с триумфальным успехом выступают как в городах России, так и на самых престижных сценах мира.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 316 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.