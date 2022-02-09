Уральские газовики подвели итоги работы в области энергосбережения за 2021 год

ТАСС, 9 февраля. ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в сфере энергосбережения в 2021 году удалось достичь целевых показателей и перевыполнить годовой план по ряду важнейших направлений. Об этом сообщили среду в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

"По информации отдела охраны окружающей среды и энергосбережения администрации "Газпром трансгаз Екатеринбург", сверхплановая экономия природного газа по итогам работы в минувшем году составила 22 млн кубических метров, а электроэнергии - почти 1,5 млн кВт/ч", - сказано в сообщении.

В службе добавили, что один из основных способов экономии трубопроводного газа - эффективная организация ремонтов на газопроводах. В частности, работники линейных производственных управлений магистральных газопроводов Общества обеспечивают снижение выбросов газа в атмосферу из отключаемых участков, срабатывая его на потребителей через газораспределительные станции, а также перепуская с одного участка газотранспортной системы в другой. Также в ходе ремонтов помогает экономить газ использование сварных стальных муфт и технологии врезки под давлением.

"Наибольшую экономию электрической энергии предприятие получило за счет оптимального распределения нагрузки на электроприводные компрессорные станции. Используя современные программные методы ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в полном объеме выполняет товаротранспортную работу по перекачке газа, затрачивая при этом минимум энергоресурсов", - отмечается в сообщении.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн куб. км. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.