Авито защитил номера всех частных продавцов

ТАСС, 9 февраля. В День безопасного интернета Авито распространил услугу "Защита номера" на всех частных пользователей. Это крупнейший проект по защите номеров пользователей в российском интернете - действие сервиса распространяется на десятки миллионов людей.

Сервис "Защита номера" появился на Авито четыре года назад и изначально был доступен только продавцам, размещающим объявления в категориях Авто и Недвижимость. Масштабирование услуги на всю аудиторию платформы началось в сентябре 2021.

При использовании защиты номера реальный номер владельца профиля в объявлениях скрыт. Вместо этого покупатели видят специальный временный номер, предоставленный Авито. Отображаемые номера периодически изменяются, что делает бессмысленной работу автоматических систем, которые массово собирают данные для перепродажи. Его невозможно связать с конкретным аккаунтом и использовать для совершения нецелевых звонков - например, спама с навязыванием услуг. Уже в ходе тестовых запусков услуги количество нецелевых звонков для аккаунтов с подключенной защитой номера снизилось на 40%. Сервис также не позволяет перевести общение в небезопасную среду и защищает от действий злоумышленников. Количество жалоб на поведение, не соответствующее правилам безопасности Авито, после его внедрения сократилось на 50%.

При этом, число успешных сделок у продавцов остается на прежнем уровне. Система запоминает связку "Покупатель-продавец" после первого успешного созвона, и даже после замены отображаемого номера в объявлении повторные звонки адресуются нужному человеку.

Директор департамента Trust&Safety Авито Андрей Рыбинцев: "Телефонный номер - важный элемент персональных данных, и не стоит размещать его в открытом доступе. Защищенные номера не только защищают от спама, но и не позволяют начать общение в стороннем мессенджере, и с их подключением большая часть диалогов сосредоточится в чате Авито. Искусственный интеллект внутри нашего чата умеет распознавать подозрительную активность собеседника и блокировать фишинговые ссылки. Стопроцентное покрытие аккаунтов функционалом защиты номера позволит заметно увеличить безопасность не только в рамках платформы, но и за ее пределами. Так мы обеспечиваем максимальную конфиденциальность и безопасность для своих пользователей".

Об Авито

Авито - самая популярная онлайн-платформа объявлений в России согласно данным App Annie и Similar Web. 78% пользователей Авито составляет мобильная аудитория. Каждый день пользователи добавляют порядка 700 тыс. новых объявлений. Каждую секунду на Авито совершается шесть сделок. Ежемесячно на Авито взаимодействуют более 50 млн человек, а число размещенных объявлений превышает 83 млн. Сегодня с помощью сервиса можно разместить объявления в категориях "Товары", "Авто", "Работа", "Услуги", "Недвижимость". Авито объединяет продавцов и покупателей как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка, которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России - от Калининграда до Владивостока.