Технологии МТС позволят сохранить библиотечные фонды

ТАСС, 10 февраля. МТС обеспечила непрерывный мониторинг микроклимата с помощью IoT-решения "Цельсиум" в помещениях Нижегородской центральной специальной библиотеки для слепых, сообщает пресс-служба компании. Сервисы МТС помогут сохранить более 150 тыс. книг.

"Цельсиум" позволяет круглосуточно контролировать температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещениях. Показания с датчиков в режиме реального времени по сети NB-IoT поступают в облачное хранилище МТС. В случае отклонения температуры или влажности от заданных параметров система оповещает ответственных сотрудников через SMS-сообщение и письмо на электронную почту.

"Мы рады, что у нас есть возможность способствовать сохранности культурного наследия нашей страны... Устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки: благодаря этому его можно использовать в помещениях музеев и библиотек, где запрещены работы с образованием пыли", - прокомментировал вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

МТС реализовала тестирование в помещениях Нижегородской центральной специальной библиотеки для слепых. Устройства были установлены в книгохранилищах, читальных залах и абонементах, где хранятся издания разных форматов, в том числе рельефно‐точечная (брайлевская) и плоскопечатная литература.

"В ходе испытаний устройства размещались как в разных помещениях, так и единовременно на одном стеллаже. По итогам мы отметили работоспособность и высокую точность измерений, осуществляемых устройствами. Решение может быть рекомендовано для использования в библиотеках и других объектах культурной и социальной сферы", - рассказал директор ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики" Владимир Распопов.

Основная причина старения библиотечных фондов - нестабильная температура и влажность воздуха. Суточные колебания относительной влажности в таких помещениях не должны превышать 5%, а колебания температуры - двух градусов. Устройства и NВ-IоT сеть МТС позволяют осуществлять контроль этих параметров и оперативно сообщать об отклонении от нормы.