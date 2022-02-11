Александр Молочников выпускает спектакль "Платонов болит" по пьесе А.П. Чехова

ТАСС, 11 февраля. В Театре на Бронной 18 и 19 февраля пройдут предпремьерные показы нового спектакля Александра Молочникова "Платонов болит" (18+).

В основе спектакля - самая первая пьеса Антона Чехова, которую он написал во время учебы в гимназии в 18 лет. Ее обнаружили и опубликовали уже после смерти писателя. Поскольку титульного листа у рукописи не было, произведение стало "Пьесой без названия". Затем в письмах автора к брату нашли упоминание заголовка "Безотцовщина", а иногда пьесу называют по имени главного героя - провинциального учителя Платонова.

Режиссер Александр Молочников представляет в Театре на Бронной собственное прочтение пьесы. Действие в нем разворачивается все в той же чеховской Войницевке, но для режиссера это такое место, где можно быть собой: место силы, свободы, любви и перманентного счастья.

Александр Молочников сообщил: "Мы репетируем этот спектакль с перерывами больше года, а значит больше года живем этой пьесой, она нам даже снится. Это первая пьеса Чехова - молодого, смелого, не верящего в себя как в драматурга. И я надеюсь, что молодой Чехов простил бы нас - тех молодых, которые поработали с его текстом и изрядно его преобразовали. С одной стороны, из этой пьесы без названия (то ли "Безотцовщины", то ли "Платонова"), выросли все последующие работы Чехова. С другой, так, как в этом тексте, у него не говорят нигде. Маленький Чехов будто подслушал самые интимные разговоры взрослых, чтобы описать потрясающий вечер в Войницевке. Спасибо ему! Этот год мы провели, пытаясь повторить этот вечер, где безумно счастливы и хотят забыться в бурном потоке ночного безумия, но у каждого "Платонов болит".

Художник Андрей Шаров поделился: "Я занимаюсь театром больше 30 лет - первый спектакль оформил в 1989 году. И сейчас у меня ощущение, будто я вернулся во времена своей бурной театральной юности: чувствую такой же адреналин и готовность работать 24/7. Театр - это игра коллективная, и с этим у нас полный порядок. А Саша - режиссер идейный, мощный и неуемный… Я думаю, нас ждет успех. Мы на это нацелены".

Роли исполняют: Светлана Ходченкова, Екатерина Варнава, Виктория Толстоганова, Константин Юшкевич, Александра Ревенко, Мария Карпова, Варвара Шмыкова, Леонид Тележинский, Александр Голубков, Ксения Трейстер, Олег Кузнецов, Дмитрий Гурьянов, Артемий Мильграм, Кай Алекс Гетц.

Ближайшие показы пройдут 18 и 19 февраля.