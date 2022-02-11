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Калининская АЭС станет пилотной площадкой для внедрения технологии мюонной томографии

Данная технология применяется в России впервые
© Пресс-служба Калининской АЭС

ТАСС, 11 февраля. Технология мюонной томографии, как инновационный метод дистанционного мониторинга, позволяет повысить безопасность работы крупных промышленных объектов. Сегодня она уже используется для исследования египетских пирамид, вулканов, зданий и т.д., но применительно к задачам мониторинга ядерных реакторов применяется в России впервые. 

Уникальная отечественная разработка - мюонный томограф, созданный специалистами АО "ВНИИАЭС" (входит в контур управления Концерна "Росэнергоатом") и НИЯУ МИФИ, позволяет заглянуть внутрь реактора атомной станции и провести его полное тщательное дистанционное обследование.

Мюонный томограф обладает уникальными техническими характеристиками и защищен патентом РФ. Для работы прибора не требуется искусственных источников излучения, так как он улавливает потоки особых природных частиц - мюонов, которые обладают высокой проникающей способностью. Проходя через исследуемый объект, они меняют траекторию движения в зависимости от препятствий на пути. Получаемые устройством изображения напоминают рентгеновские снимки и позволяют составить трехмерное изображение внутренней структуры объекта.

Напомним, в прошлом году опытный образец устройства изготовили и собрали, а затем протестировали на исследовательском реакторе в МИФИ. В текущем году, в рамках заключительного этапа, включающего экспериментальную отработку методов мюонной томографии, опытный образец опробуют в реальных условиях на действующей Калининской АЭС.

10 февраля 2022 года Калининскую АЭС с рабочим визитом посетили представители двух организаций-разработчиков - в лице заместителя гендиректора ВНИИАЭС Николая Давиденко и профессора НИЯУ МИФИ, доктора физико-математических наук Игоря Яшина. По результатам обхода промплощадки эксперты определили место размещения томографа, а также проработали вопросы по подведению к нему коммуникаций и предварительной сборке.

"Этап отработки методов мюонной томографии на площадке атомной станции в городе Удомле планируется начать в июне 2022 года, а завершить - до его окончания", - отметил и.о. заместителя главного инженера по безопасности и надежности Калининской АЭС Сергей Киселев.

Успешное завершение испытаний позволит перейти к промышленному производству линейки мюонных томографов. Их предполагается использовать как дополнительное средство дистанционного мониторинга ядерных реакторов, оборудования и сооружений АЭС в самых разных условиях, что позволит повысить безопасность работы атомных станций и других объектов атомной энергетики.

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