Певец и саунд-продюсер Иван Чебанов выпустит сольный альбом с помощью краудлендинга

ТАСС, 11 февраля. Участник телешоу "Голос", X-Factor "Главная сцена", обладатель приза "Выбор Муз-ТВ", номинант премии Russian Music Box "Прорыв года" и "Креатив года", а также исполнитель хитовой песни "Ночь", попавшей в тренды TikTok, Иван Чебанов готовит к выпуску новый альбом. Издать его музыкант планирует при помощи особого инструмента финансирования - краудлендинга.

Мини-альбом будет состоять из четырех архивных композиций, посвященных отношениям между мужчиной и женщиной, с которых началась карьера Чебанова. Как пояснил музыкант, к выпуску альбома его подтолкнула позитивная реакция аудитории на живое исполнение треков во время первого сольного концерта в конце декабря прошлого года:

"Мы исполняли песни, которых еще нет в сети, они давно лежали “в столе” и ждали своего часа. После концерта люди подходили, писали и спрашивали, где же найти и скачать эти треки. Тогда я и понял, что наконец-то этот момент настал. Этим трекам необходимо быть в ваших плейлистах, а не в моих аудиозаписях".

Иван не только постоянно ищет новое звучание, но и исследует современные технологии финансирования для своего творчества. Так, музыкант решил попробовать привлечь инвестиции для записи альбома через первую в России краудлендинговую платформу для инвестиций в индустрию развлечений Co-Fi. Теперь каждый заинтересованный слушатель может не просто принять непосредственное участие в записи альбома артиста, но и заработать на этом.

В 2021 году Chebanov выпустил кавер-версию песни Андрея Губина "Ночь". Она попала в топ-чарты "Яндекс.Музыка", Spotify, в тренды TikТok, где под этот трек сняли уже больше 40 тыс. роликов, а клип на эту песню посмотрело свыше миллиона человек. Сейчас у музыканта более 20 млн прослушиваний в стриминговых сервисах. Также стремительно растет популярность артиста в социальных сетях: в Instagram у него 86 200 подписчиков, на YouTube - 36 800, а в TikTok - 55 100.