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В 2021 году в "Ингосстрахе" количество застрахованных по ДМС увеличилось на 18%

Число клиентов составило более 918 тыс. человек

ТАСС, 15 феваля. Объем начисленной премии (сборов) СПАО "Ингосстрах" по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) составил 11,8 млрд рублей за 2021 год. Это на 23,1% больше по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Выросло и количество застрахованных по программам ДМС - по состоянию на 31 декабря 2021 года их число составило более 918 тыс. человек, что на 18% больше, чем годом раньше.

Основную часть портфеля ДМС по-прежнему составляют корпоративные клиенты, при этом постепенно увеличивается и число клиентов - физических лиц (на их долю в 2021 году пришлось 5,3% от объема сборов). Число клиентов - физических лиц выросло на 21% и составило 47 014 человек. Всего за 2021 год СПАО "Ингосстрах" заключило 70 629 договоров ДМС. Региональные сборы "Ингосстраха" по ДМС по итогам года выросли на 15%.

"ДМС - сегмент, который развивается под действием разнонаправленных тенденций. С одной стороны, под заметным давлением находятся  бюджеты предприятий и располагаемые доходы населения, что негативно влияет на спрос на медицинское страхование. При этом, мы четко видим рост внимания страхователей (как и всех россиян) к проблемам защиты здоровья. На наш взгляд, в этих условиях оптимальные по соотношению цены и объема включенных услуг программы ДМС (стандартизированные коробочные продукты для физических лиц и малого бизнеса, кастомизированные под конкретные потребности каждого индивидуального заказчика предложения для более крупных клиентов) будут пользоваться популярностью - это сравнительно недорогой и удобный способ получения качественных медицинских услуг", - комментирует Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС компании "Ингосстрах".

В 2021 году в "Ингосстрахе" активно продолжалась работа над новыми продуктами и опциями по ДМС. В частности, разработаны продукты с организацией лечения "критических заболеваний" в лучших клиниках РФ и за рубежом - в странах ЕС (кроме Швейцарии), в Южной Корее. Подготовлен механизм включения таких сервисных опций в договоры ДМС, как психологическая поддержка, финансовое и юридическое консультирование страхователей. Кроме этого, была запущена линейка новых предложений ДМС для физических лиц (программы "ИнгоДМС", "ИнгоМедицина") с удобным сервисом и доступной ценовой политикой.

"Ингосстрах" планомерно расширяет круг клиник, в которых застрахованные могут получить качественные медицинские услуги. В 2021 году более 489 новых лечебно-профилактических учреждений заключили договоры со страховщиком. Таким образом, на конец 2021 года количество медицинских организаций - контрагентов "Ингосстраха" превысило 8 187.

В клиентском обслуживании были реализованы в 2021 году следующие улучшения: сократились среднее время ожидания ответа на линии организации медицинской помощи, доля пропущенных звонков, среднее время организации плановой помощи, ответа на обращение клиента по электронной почте и т.д. Активно развивается набор медицинских сервисов в мобильном приложении "Ингосстраха", уже около 20% всех обращений клиентов по ДМС проходит через мобильное приложение.

Важно также отметить, что в СПАО "Ингосстрах" функционирует онлайн-портал для эффективной работы представителей корпоративных клиентов по договорам страхования сотрудников. Портал полезен для HR-cлужб, бухгалтерии и руководителей компаний. Управлять корпоративными договорами медицинского страхования и полисами страхования путешествующих теперь можно в режиме "одного окна", экономя время и ресурсы. Сервис позволяет представителям корпоративных клиентов просматривать статистику и общую информацию по договорам ДМС, быть в курсе информации по счетам, а также выгружать отчетность, направлять запросы на изменение списков застрахованных сотрудников и многое другое.

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