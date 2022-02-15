В 2021 году в "Ингосстрахе" количество застрахованных по ДМС увеличилось на 18%

ТАСС, 15 феваля. Объем начисленной премии (сборов) СПАО "Ингосстрах" по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) составил 11,8 млрд рублей за 2021 год. Это на 23,1% больше по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Выросло и количество застрахованных по программам ДМС - по состоянию на 31 декабря 2021 года их число составило более 918 тыс. человек, что на 18% больше, чем годом раньше.

Основную часть портфеля ДМС по-прежнему составляют корпоративные клиенты, при этом постепенно увеличивается и число клиентов - физических лиц (на их долю в 2021 году пришлось 5,3% от объема сборов). Число клиентов - физических лиц выросло на 21% и составило 47 014 человек. Всего за 2021 год СПАО "Ингосстрах" заключило 70 629 договоров ДМС. Региональные сборы "Ингосстраха" по ДМС по итогам года выросли на 15%.

"ДМС - сегмент, который развивается под действием разнонаправленных тенденций. С одной стороны, под заметным давлением находятся бюджеты предприятий и располагаемые доходы населения, что негативно влияет на спрос на медицинское страхование. При этом, мы четко видим рост внимания страхователей (как и всех россиян) к проблемам защиты здоровья. На наш взгляд, в этих условиях оптимальные по соотношению цены и объема включенных услуг программы ДМС (стандартизированные коробочные продукты для физических лиц и малого бизнеса, кастомизированные под конкретные потребности каждого индивидуального заказчика предложения для более крупных клиентов) будут пользоваться популярностью - это сравнительно недорогой и удобный способ получения качественных медицинских услуг", - комментирует Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС компании "Ингосстрах".

В 2021 году в "Ингосстрахе" активно продолжалась работа над новыми продуктами и опциями по ДМС. В частности, разработаны продукты с организацией лечения "критических заболеваний" в лучших клиниках РФ и за рубежом - в странах ЕС (кроме Швейцарии), в Южной Корее. Подготовлен механизм включения таких сервисных опций в договоры ДМС, как психологическая поддержка, финансовое и юридическое консультирование страхователей. Кроме этого, была запущена линейка новых предложений ДМС для физических лиц (программы "ИнгоДМС", "ИнгоМедицина") с удобным сервисом и доступной ценовой политикой.

"Ингосстрах" планомерно расширяет круг клиник, в которых застрахованные могут получить качественные медицинские услуги. В 2021 году более 489 новых лечебно-профилактических учреждений заключили договоры со страховщиком. Таким образом, на конец 2021 года количество медицинских организаций - контрагентов "Ингосстраха" превысило 8 187.

В клиентском обслуживании были реализованы в 2021 году следующие улучшения: сократились среднее время ожидания ответа на линии организации медицинской помощи, доля пропущенных звонков, среднее время организации плановой помощи, ответа на обращение клиента по электронной почте и т.д. Активно развивается набор медицинских сервисов в мобильном приложении "Ингосстраха", уже около 20% всех обращений клиентов по ДМС проходит через мобильное приложение.

Важно также отметить, что в СПАО "Ингосстрах" функционирует онлайн-портал для эффективной работы представителей корпоративных клиентов по договорам страхования сотрудников. Портал полезен для HR-cлужб, бухгалтерии и руководителей компаний. Управлять корпоративными договорами медицинского страхования и полисами страхования путешествующих теперь можно в режиме "одного окна", экономя время и ресурсы. Сервис позволяет представителям корпоративных клиентов просматривать статистику и общую информацию по договорам ДМС, быть в курсе информации по счетам, а также выгружать отчетность, направлять запросы на изменение списков застрахованных сотрудников и многое другое.