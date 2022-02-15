"Самотлорнефтегаз" достиг по итогам 2021 года уровня 99% использования ПНГ

ТАСС, 15 февраля. Уровень рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ) "Самотлорнефтегазом" (входит в НК "Роснефть") по итогам 2021 года увеличился более чем на 1 п. п. - с 98,6% до 98,9%. Об этом ТАСС сообщили в "Роснефти".

Как отметили в "Роснефти", ежегодно "Самотлорнефтегаз" добывает порядка 6 млрд куб. м газа, основной объем которого поступает на газоперерабатывающие предприятия. "В 2021 году на ГПЗ направлено 5,9 млрд куб. м, остальной объем поставлен потребителям", - отметили в компании. Таким образом, уровень использования ПНГ в прошлом году достиг 98,9% по сравнению с 98,6% в 2020 году.

По данным Минэнерго РФ, в среднем по России достичь уровня полезного использования ПНГ выше 90% планируется только после 2024 года, а к 2035 году довести его до 95%. Как отмечают в "Роснефти", один из самых высоких показателей в отрасли по итогам 2021 года обеспечен за счет повышения эффективности производственного процесса: обновления оборудования вакуумных компрессорных станций, сокращения времени технического обслуживания агрегатов, связывания технологических и бизнес-процессов в единый информационный комплекс.

Параллельно с повышением уровня полезного использования ПНГ "Роснефть" внедряет лучшие практики, направленные на выявление парниковых газов, среди которых беспилотные летательные и наземные комплексы с различными газоанализаторами, детекторами и датчиками.

АО "Самотлорнефтегаз" - одно из основных добывающих предприятий "Роснефти". Предприятие ведет разработку самого крупного в России Самотлорского месторождения, промышленное освоение которого началось в 1969 году. Общая площадь лицензионных участков составляет более 3 тыс. кв. км. Накопленная добыча предприятия составляет более 2,8 млрд тонн нефти и 400 млрд куб. м газа. В целях утилизации ПНГ "Самотлорнефтегаз" эксплуатирует 22 вакуумные компрессорные станции, пять установок дополнительной сепарации и три путевых сепаратора-осушителя. Общая протяженность газотранспортной системы составляет около 530 км. Объекты оснащены оборудованием с высокой степенью автоматизации, контроля и мониторинга.