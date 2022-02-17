Сбер стал лучшим работодателем России по версии HeadHunter

ТАСС, 17 февраля. Сбер занял первое место в рейтинге рекрутингового сервиса HeadHunter среди крупнейших работодателей России. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В рейтинге 2021 года Сбер показал рост и наивысшие показатели по всем трем параметрам оценки: развитость HR-процессов, опрос соискателей и уровень eNPS. Большинство сотрудников готовы рекомендовать Сбер своим друзьям и знакомым как привлекательное место работы", - отметили в компании.

Сообщается, что высокую оценку получили и другие компании экосистемы Сбера. У 2ГИС и Okko первые места в категории крупных и средних компаний, а Rambler&Co и СберМаркетинг вошли в топ-10 в своих категориях.

По словам старшего вице-президента, руководителя HR Сбера Натальи Дудиной, 2021 год показал, что компания движется в правильном направлении. "Это подтвердили и финансовые результаты работы, и опрос вовлеченности наших сотрудников. Мы рады, что стали лучшими в крупнейшем рейтинге работодателей. Для нас очень ценно мнение сотрудников и тех, кто хочет присоединиться к нашей команде", - сказала Дудина, которую цитирует пресс-служба.

О рейтинге

Рейтинг HeadHunter "Лучший работодатель" - самый масштабный в России по количеству компаний-участниц и объему исследования, отметили в Сбере. В 2021 году в нем заявилось 1,9 тыс. компаний, из них 783 стали финалистами. За лучших работодателей свои голоса отдало 70 тыс. соискателей, а на платформе HeadHunter опрос eNPS прошло 249 тыс. сотрудников.