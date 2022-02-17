Конференция Russia: agrofood прошла 16 февраля в Павильоне России

ТАСС, 17 февраля. На международной конференции "Russia: agrofood", которая состоялась 16 февраля в Павильоне России на "Экспо-2020" в Дубае, обсуждались возможности выхода российских продовольственных компаний на мировые рынки, международное сотрудничество в сфере продовольствия и возможности для экспортеров, цифровые инструменты в торговле продовольствием, а также анализировался опыт работы российский компаний на рынке ОАЭ и стран Персидского залива - вызовы и истории успеха. В конференции приняли участие международные эксперты и специалисты, представители органов власти и лидеры агропромышленной отрасли для обсуждения текущей повестки и грядущих системообразующих изменений.

Сессия "Возможности российско-эмиратского сотрудничества в сфере продовольствия" прошла с участием Председателя Российско-Эмиратского делового совета и Председателя Правления АО "Росгеология" Сергея Горькова (онлайн), Директора по экспорту Торгово-промышленной палаты Шарджи Али Аль Джари, исполнительного директора RACS Доктора Хамеда Джамаля. В сессии "Международная торговля продовольствием: опыт стран участниц Экспо-2020" приняли участие: исполнительный директор Российско-Эмиратского делового совета и руководитель Павильона российских продуктов питания в ОАЭ Алексей Бусев, представитель Торгово-промышленной палаты Сербии в ОАЭ и B2B-директор Павильона Сербии на Экспо Марко Селакович, Заместитель министра по развитию торговли Министерства иностранных дел и международной торговли Аргентины Пабло Сивори, руководитель департамента экономики и торговли посольства Доминиканской Республики в ОАЭ и директор Павильона Доминиканской Республики на Экспо Каролина Пегеро Фернандес, Генеральный директор ПАО УК "Голдман Групп" Роман Гольдман.

Председатель Российско-Эмиратского делового совета и Председатель Правления АО "Росгеология" Сергея Горьков заметил: "Мне приятно отметить, что товарооборот между Россией и ОАЭ растет и выходит на новые уровни. Сегодня по объему торговых отношений мы занимаем первое место среди арабских стран. Около 20% от этого объема составляет оборот сельскохозяйственной продукции, и я рад подтвердить, что это число растет с каждым годом".

Директор по экспорту Торгово-промышленной палаты Шарджи Али Аль Джари: "Аграрная промышленность России сильна и продолжает расти в то время, как развивающийся регион MENA готов закупать эти товары, что приводит к увеличению спроса. ОАЭ могут сыграть важную роль не только в том, чтобы помочь российскому экспорту достичь нашего региона, но и в снабжении других развивающихся регионов, таких как Африка к югу от Сахары. Вместе Россия и ОАЭ могут гарантировать, что нехватка продовольствия либо уйдет в прошлое, либо, по крайней мере, не станет хуже".

Заместитель министра по развитию торговли Министерства иностранных дел и международной торговли Аргентины Пабло Сивори: "Аргентина имеет очень давнюю историю отношений с Россией - не только торговли, но и инвестиций. Наши торговые отношения - это стратегический альянс, который строится в направлении устойчивого развития производства продуктов питания. Например, аргентинская технология водного стресса также была внедрена Россией для пшеницы, чтобы повысить качество и количество продукции".

"Изменение климата делает Сибирь все более и более пригодной для сельского хозяйства, однако в то же время на многих территориях Азии, Африки и Латинской Америки наблюдается противоположный эффект, вызывающий масштабный голод среди сотен миллионов людей. Наша команда задалась вопросом, как уменьшить углеродный след нашей деятельности и как повысить эффективность сельского хозяйства. Мы решили построить автозаправочную станцию и внедрили замкнутый производственный цикл - никакие отходы от нашей деятельности не наносят вреда природе. Мы верим, что международное сообщество и фермеры смогут накормить всех жителей Земли только совместными усилиями - конкуренции нет места, когда в мире существует проблема голода", - добавил Генеральный директор ПАО УК "Голдман Групп" Роман Гольдман.

Конференция была организована совместно с Российско-Эмиратским деловым советом и Торгово-промышленной палатой России.

Партнеры Павильона России: титульный партнер "Сбер", генеральный партнер "Металлоинвест", партнер культурной программы - Благотворительный Фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", официальные партнеры "Ростех", "Росатом" и "Экспо-2030 Москва", партнеры - "Почта России" и "Аэрофлот".

Справка:

Выставка "ЭКСПО-2020" пройдет в Дубае (ОАЭ) в период с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года и станет одной из самых больших в истории. Тема Всемирной выставки - "Соединяя умы, создаем будущее" (Connecting Minds, Creating the Future). Павильон России станет одним из самых больших на территории выставочного комплекса. Его главная тема - "Творческий разум: определяя будущее" (Creative Mind: Driving the Future), а его архитектурный образ воплощает именно идею постоянного движения как залога успешного развития. Организатор участия России в "Экспо-2020" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор участия - АНО "Национальный Выставочный Оператор".

О Павильоне России на "Экспо-2020" можно узнать по ссылке.

Об "Экспо-2020" в Дубае можно узнать по ссылке.