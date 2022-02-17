УГМК выделит 55 млн рублей на ремонт помещений филиала колледжа им. Ползунова в Кировграде

ТАСС, 17 февраля. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) выделит 55 млн рублей в 2022 - 2023 гг. на проведение ремонта помещений Кировградского филиала Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Средства будут направлены в рамках подписанного в декабре 2021 года соглашения о подготовке кадров для предприятий и организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа (КГО). Соглашение заключено между министерством образования и молодежной политики Свердловской области, УГМК, Кировградским заводом твердых сплавов (КЗТС) и Уральским государственным колледжем им. И.И. Ползунова", - сказано в сообщении.

Решение о подписании соглашения было обусловлено несколькими факторами, отмечают в компании. Предприятия, расположенные в Кировградском округе, при активном развитии производства испытывают острую потребность в квалифицированных кадрах. Одновременно наблюдается отток молодежи из территории. Чтобы решить эти проблемы, необходимо дать возможность выпускникам школ получить качественное среднее профессиональное образование в родном городе, Кировграде.

"Дорожную карту по реализации соглашения обсудили на встрече с министром образования и молодежной политики Свердловской области Юрием Биктугановым председатель думы КГО Владимир Багин, управляющий горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов, директор по персоналу и общим вопросам ОАО "УГМК" Дмитрий Малышев, генеральный директор АО "Кировградский завод твердых сплавов" Александр Пельц и директор Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова Андрей Козлов", - отметили в компании.

Фактически проект по модернизации материально-технической базы Кировградского филиала колледжа начался в 2019 году, когда была создана мастерская по профессии "Слесарь-ремонтник". В 2021 году за счет средств областного бюджета и финансовой поддержки от Кировградского завода твердых сплавов оборудована мастерская "Лабораторный химический анализ".

Планы на два года

В планах на 2022 и 2023 годы - создание площадок для практической подготовки студентов по компетенциям "Электромонтаж", "Промышленная автоматика", "Металлургия", "Сварочные технологии".

Наряду с новыми направлениями в филиале колледжа сохранится подготовка специалистов по профессиям и специальностям, востребованным на территории Кировградского городского округа.

"Благодаря активной позиции УГМК проект принял свою завершенность и оформился в виде соглашения о конкретных действиях со стороны работодателей (УГМК, в лице АО "Уралэлектромедь", и Кировградского завода твердых сплавов). Консолидированная позиция работодателей позволила обеспечить значительную внебюджетную составляющую проекта, без которой он вряд ли состоялся бы в планируемых масштабах", - приводятся в сообщении слова министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова.

"Это очередной проект государственно-частного партнерства УГМК в сфере образования. В частности, совместно с правительством Свердловской области мы провели глобальную модернизацию Верхнепышминского механико-технологического техникума "Юность". И мы уверены в успешной реализации проекта в Кировграде" - сказал директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев.

О филиале колледжа

Общая численность учащихся Кировградского филиала колледжа им. И.И. Ползунова составляет 478 человек. Из них 222 студента (46,4%) обучается по специальностям, востребованным градообразующими предприятиями. Из выпускников 2021 года 14,2% трудоустроились на предприятии "Производство полиметаллов" - филиал АО "Уралэлектромедь", 12,3% - на АО "Кировградский завод твердых сплавов". Призвано в армию 46% выпускников, большинство из них планируют пойти на работу на эти предприятия после прохождения срочной службы.

Об УГМК

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников. Компания производит цинк, медь, выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.