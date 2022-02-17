Стартовал прием заявок национальной премии "Приоритет - 2022"

ТАСС, 17 февраля. Оргкомитет VIII Национальной премии в области промышленных и цифровых передовых технологий "Приоритет - 2022" (12+) открывает прием конкурсных заявок. Для участников открыты 30 отраслевых и специальных номинаций.

Премия "Приоритет-2022" содействует продвижению передовых технологий, эффективных промышленных и цифровых проектов российских компаний, повышая авторитет национальных производителей и оказывая дополнительную информационную поддержку управленческим инициативам и технологическим решениям.

В прошлом году лауреатами стали 30 компаний. Все они представили самые актуальные проекты по программе технологической модернизации производства и ее значимости в практическом применении. По-прежнему важную роль в повышении конкурентоспособности отечественной продукции играют информационные технологии, позволяющие работать эффективнее и добиваться результатов значительно быстрее. Уже несколько лет подряд IT являются абсолютными рекордсменами по количеству участников и лауреатов премии. В этой связи в этом году было принято решение о расширении линейки номинаций по информационным технологиям - открыты новые: "BIG DATA", "Интернет вещей" и "Финансовые технологии". По этой же причине у премии теперь новый стратегический партнер по цифровым технологиям - АРПП "Отечественный софт".

"Сегодня быть отечественной IT-компанией очень престижно и экономически выгодно. Меры господдержки IT-отрасли во многом способствовали ускоренному развитию компаний-производителей отечественных IT-продуктов, создали привлекательные условия для расширения производства и внедрения собственного ПО. Новые условия "подстегнули" российских предпринимателей к созданию импортозамещающих аналогов на внутреннем рынке и реализации на внешнем. Премия "Приоритет-2022" отражает успехи российских разработчиков ПО, способствует выявлению лучших отечественных IT-проектов. Мы рады быть стратегическим партнером конкурса и содействовать продвижению российских IT-решений", - прокомментировал исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин.

Конкурс 2022 года предполагает коммуникационную поддержку проектов номинантов на сайте премии, аккаунтах конкурса в социальных сетях и отраслевых ресурсах информационных партнеров, а также проведение онлайн-дискуссий "Технологии здесь и сейчас". По традиции на Неделе открытых презентаций номинанты смогут продемонстрировать свои проекты Экспертному совету премии.

Первый отборочный этап продлится в течение весны, а сами конкурсные мероприятия продлятся до октября включительно. Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в ноябре в Москве.

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