ОМК установила на своем заводе в Прикамье испытательный стенд для оценки качества рессор

ТАСС, 18 февраля. Испытательный стенд для оценки надежности своей рессорной продукции установила Объединенная металлургическая компания (ОМК) на Чусовском заводе в Пермском крае. Это позволит впервые проводить часть испытаний автокомпонентов в лабораторных условиях, а также сократит сроки освоения перспективных видов продукции, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

"Предприятие ОМК первым среди российских поставщиков автокомпонентов сможет испытывать качество рессор на базе собственной лаборатории в условиях, максимально приближенных к реальным. Машина будет проводить усталостные, а также динамические испытания рессор и позволит имитировать дорожные условия с частотой в 1 Гц в самых разных вариантах: движение по трассе, бездорожью, комбинированные условия", - сообщили в компании.

Например, с помощью нового оборудования станет возможным проводить кинематические, статические и динамические испытания изделий с двухосным приложением нагрузки. В этом случае вторая ось позволяет воспроизвести поведение рессор при разгоне и торможении на автотранспорте. "Таким образом, испытательный стенд имитирует реальное движение автомобиля. Ранее российские производители автокомпонентов такие испытания в своих лабораториях не проводили", - добавили в компании.

Стенд позволяет испытывать на предприятии рессорную продукцию в соответствии с требованиями международных автопроизводителей, в частности, компании Volvo. По словам управляющего директора завода ОМК в Чусовом Азата Имамова, новое оборудование позволит расширить географию поставок, а также обеспечить высокое качество компонентов по доступной цене.

Объем инвестиций в проект составили 65 млн рублей, добавили на предприятии.

О компании

Объединенная металлургическая компания (АО "ОМК") - один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК работают пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод "Трубодеталь" (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край).