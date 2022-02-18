{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ОМК установила на своем заводе в Прикамье испытательный стенд для оценки качества рессор

Чусовской завод первым среди российских поставщиков автокомпонентов сможет испытывать качество рессор на базе собственной лаборатории в условиях, максимально приближенных к реальным
© Пресс-служба ОМК

ТАСС, 18 февраля. Испытательный стенд для оценки надежности своей рессорной продукции установила Объединенная металлургическая компания (ОМК) на Чусовском заводе в Пермском крае. Это позволит впервые проводить часть испытаний автокомпонентов в лабораторных условиях, а также сократит сроки освоения перспективных видов продукции, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

"Предприятие ОМК первым среди российских поставщиков автокомпонентов сможет испытывать качество рессор на базе собственной лаборатории в условиях, максимально приближенных к реальным. Машина будет проводить усталостные, а также динамические испытания рессор и позволит имитировать дорожные условия с частотой в 1 Гц в самых разных вариантах: движение по трассе, бездорожью, комбинированные условия", - сообщили в компании.

Например, с помощью нового оборудования станет возможным проводить кинематические, статические и динамические испытания изделий с двухосным приложением нагрузки. В этом случае вторая ось позволяет воспроизвести поведение рессор при разгоне и торможении на автотранспорте. "Таким образом, испытательный стенд имитирует реальное движение автомобиля. Ранее российские производители автокомпонентов такие испытания в своих лабораториях не проводили", - добавили в компании.

Стенд позволяет испытывать на предприятии рессорную продукцию в соответствии с требованиями международных автопроизводителей, в частности, компании Volvo. По словам управляющего директора завода ОМК в Чусовом Азата Имамова, новое оборудование позволит расширить географию поставок, а также обеспечить высокое качество компонентов по доступной цене.

Объем инвестиций в проект составили 65 млн рублей, добавили на предприятии.

О компании

Объединенная металлургическая компания (АО "ОМК") - один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК работают пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод "Трубодеталь" (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край).

Природа Енисейской Сибири стала основой эмблемы XXI молодежных Дельфийских игр России
Эмблема станет базой для разработки наградной атрибутики, в первую очередь, медалей
Читать полностью