ТМК приняла на своей площадке совещание ПАО "Газпром" об инновациях в трубной отрасли

ТАСС, 18 февраля. Научно-технический центр (НТЦ) Трубной Металлургической Компании (ТМК) в "Сколково" стал площадкой совещания ПАО "Газпром" о применении инновационных решений при производстве трубной продукции. Участники встречи обсудили перспективные направления взаимодействия "Газпрома" с компаниями трубной отрасли, вопросы партнерства и эффективной кооперации.

В мероприятии приняли участие представители профильных подразделений "Газпрома" и дочерних обществ компании, ТМК, Объединенной металлургической компании (ОМК), "Северстали" и Загорского трубного завода (ЗТЗ).

Трубные компании презентовали свои разработки для перспективных проектов "Газпрома". Участники совещания также обсудили актуальные вопросы взаимодействия.

ТМК представила участникам совещания возможности своего Научно-технического центра, в котором реализован полный цикл создания инновационной трубной продукции - от исследований и подбора материалов до производства опытных образцов и их полномасштабного тестирования на единственных в стране стендах, где проводятся испытания по международным стандартам.

"Во многом благодаря тесному взаимодействию с "Газпромом" отечественные трубные предприятия накопили большой технологический опыт. Сегодня перед нами стоят новые амбициозные задачи. Уверен, что совместное обсуждение актуальных вопросов будет способствовать скорейшему выводу на рынок новых инновационных продуктов, необходимых для укрепления потенциала российской газовой отрасли", - отметил заместитель Председателя Правления - начальник Департамента ПАО "Газпром" Олег Аксютин.

"Инновационное сотрудничество ТМК и ПАО "Газпром" продолжается более 15 лет и является одним из драйверов технологического прорыва в отечественной трубной отрасли. Благодаря задачам, которые ставят перед нами партнеры, мы создаем высокотехнологичные трубные решения, работающие на самых сложных проектах по добыче газа: это трубы высоких групп прочности из коррозионностойких сталей и сплавов с премиальными резьбовыми соединениями, теплоизолированные трубы и другие передовые разработки. При этом мы на постоянной основе взаимодействуем с клиентами, чтобы определить новые векторы для совместной работы в рамках комплексной программы научно-технического сотрудничества. Сегодня ТМК представляет "Газпрому" трубы нового поколения, изготовленные с применением лазерной сварки, умные решения для повышения надежности магистральных газопроводов. Считаем, что встреча в НТЦ ТМК придаст значимый импульс дальнейшему развитию технологий в трубной промышленности и энергетике", - сказал первый заместитель генерального директора ТМК по операционной деятельности и развитию Сергей Чикалов.

ТМК - глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Казахстане, Румынии и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает поставки продукции с широким комплексом сервисных услуг по подбору трубной продукции, включая разработку инновационных образцов, а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.