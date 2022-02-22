Ученые РФ и Индии разрабатывают материалы для эффективной работы авиационных двигателей

ТАСС, 22 февраля. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Бангалорского технологического института (Индия) разработают новые материалы с помощью аддитивных технологий для эффективной работы авиационных двигателей. На разработку специального порошка исследователи получили грант на три года от Российского научного фонда с ежегодным финансированием в 7 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ во вторник.

"Эффективность работы авиационных двигателей может выйти на новый уровень благодаря научным исследованиям ученых Уральского федерального университета, проводимым совместно с коллегами из Бангалорского технологического института (Индия). Разрабатываемые учеными интерметаллидные сплавы титана планируется изготовлять с использованием аддитивных технологий. <…> В этом году ученые планируют разработать состав порошка для аддитивной машины. Затем потребуется уже сама машина", - сообщили в пресс-службе, добавив, что на разработку исследователи получили грант на три года в 7 млн рублей.

Руководитель проекта, заведующий кафедрой термообработки и физики металлов УрФУ Артемий Попов отметил, что интерметаллиды очень хрупки, поэтому получать их обычными технологиями нерационально - они ломаются в процессе изготовления. С помощью аддитивных технологий лопатки будут прочнее и легче уже существующих. Также их можно получить сразу той готовой формы, которую можно поставить в изделие после легкой шлифовки, без жесткой механической обработки.

Для дальнейших исследований потребуется работа со специальными машинами, позволяющими спечь из интерметаллидов изделия, которые будут обладать необходимыми свойствами. "Использование интерметаллидов в авиационных двигателях даст серьезный экономический эффект после внедрения таких изделий. В этом заинтересованы ведущие авиапроизводители -- как российские, так и зарубежные", - сказал Попов.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов. В 2021 году вуз был лидером по бюджетному приему в стране. В УрФУ обучаются более 4 400 иностранных студентов, действует более 10 лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. Университет является участником программы "Приоритет-2030".