ТАСС, 25 февраля. МТС Банк присоединился к Хартии "Цифровая этика детства" Альянса по защите детей в цифровой среде. Принципы и ценности Хартии отражаются в ключевых направлениях устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности МТС Банка. А участие в Хартии направлено на объединение усилий всех ее участников и позволяет обмениваться лучшими практиками по созданию благоприятной цифровой среды для детей, в том числе в мире финансов.

Повышение финансовой грамотности является частью ESG-повестки МТС Банка, который выступает инициатором и участником ряда социально-просветительских проектов. С 2017 года банк реализует собственный проект "Финансовая грамотность - каждому!", в рамках которого ежегодно проводит различные активности для детей в цифровом формате, такие как интерактивная викторина о мире финансов, онлайн-хакатон по digital-гигиене, акция "Защитим детей от киберугроз вместе" и другие.

"Проникновение цифрового банкинга в России - одно из самых высоких в мире. Digital-гигиена стала важным аспектом нашей жизни. И учить детей грамотному поведению в цифровой среде не менее важно, чем переходить через дорогу, - подчеркнул вице-президент по стратегии ПАО "МТС-Банк" Сергей Ульев, - Способствовать повышению финансовой грамотности людей всех поколений - одно из приоритетных направлений в программе корпоративной социальной ответственности МТС Банка. Эксперты банка по финграмотности регулярно проводят обучающие встречи с детьми, где доступно и понятно для каждого возраста рассказывают не только о том, как финтех меняет нашу жизнь, но и дают практические советы по безопасному и грамотному финансовому поведению, в том числе в цифровом пространстве".

Справка:

Альянс по защите детей в цифровой среде учреждён 1 сентября 2021 года девятью крупнейшими компаниями в сферах IT и коммуникаций: МТС, VK, Яндекс, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "МегаФон" и "ВымпелКом". Присоединиться к Хартии могут представители государства, бизнеса, профильные и общественные институты, педагоги и родители, способные внести вклад в общую миссию.