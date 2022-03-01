На фестивале "Золотая Маска" тифлокомментарии будут сопровождать показ пяти постановок

ТАСС, 1 марта. Тифлокомментирование изменило жизнь незрячих и слабовидящих людей в современном мире. Технологии, основанные на аудиодескрипции, то есть устном описании предметов, действий, персонажей или пространства, дают возможность пусть не увидеть глазами, но представить в своем воображении происходящее на экране, сцене или даже в зале музея. Устный комментарий либо замещает визуальный образ, либо делает его более подробным и целостным.

Специальный проект "ВОС-Фильм" развивает с 2009 года тифлокомментирование в России. За это время с его помощью были озвучены десятки фильмов и театральных постановок, в том числе и для детской аудитории. В 2017 году, благодаря инициативе Сбера, генерального партнера фестиваля "Золотая Маска", и при участии специалистов "ВОС-Фильм" было создано приложение "Искусство.Вслух" (6+), которое делает доступными технологии тифлокомментирования на любом смартфоне и уже шестой год используется на спектаклях "Золотой Маски".

В 2022 году специально созданные тифлокомментарии будут сопровождать показ пяти постановок. В проект вошли: спектакль по пьесе Василия Сигарева "Каренин" Уссурийского театра драмы им. В.Ф. Комиссаржевской (1 марта), "Циолковский" Бориса Павловича по собственной пьесе в Ярославском театре драмы им. Ф.Волкова (15 марта), работа молодого режиссера Антона Федорова "Иваново детство" в Казанском ТЮЗе (8 апреля) и две музыкальные постановки - "Семейка Аддамс" Большого драматического театра из Тюмени (5 апреля) и бродвейский мюзикл "Одолжите тенора" в версии Свердловского театра музыкальной комедии (12 апреля). Специальные наушники и оборудование для приложения "Искусство.Вслух" можно будет получить непосредственно перед спектаклем или самостоятельно заранее скачать на смартфон. Разнообразие жанров и сценических решений говорит о широте возможностей технологии тифлокомментирования.

Тифлокомментарии - это не просто описательный текст, звучащий в паузах между репликами героев на сцене. Они призваны построить визуальный образ спектакля, сочетаться с голосами актеров на сцене, музыкой и звуковыми эффектами, чтобы сложился единый образ постановки. После московских показов все подготовленные тифлокомментарии будут переданы театрам, и они смогут использовать их самостоятельно в своих городах.

В 2021 году "Золотая Маска" впервые провела спектакль с тифлокомментариями в рамках своей региональной программы - постановку "Сережа" МХТ им. А. П. Чехова в Екатеринбурге смогли посетить в том числе и зрители, имеющие ограничения по зрению. Мы надеемся, что подобная практика станет регулярной.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля "Золотая Маска".