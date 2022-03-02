Совкомбанк повысил ставку по накопительным счетам в мобильном приложении до 25%

ТАСС, 2 марта. Ставка по накопительному счету "Онлайн копилка" в приложении "Халва - Совкомбанк" со 2 марта составит 25% годовых. Ранее ставка не превышала 4%.

Накопительный счет "Онлайн копилка" можно открыть разделе "Маркет" в мобильном приложении "Халва - Совкомбанк". На остаток средств в копилке свыше 10 тыс. рублей ПАО "Совкомбанк" будет дополнительно начислять 25% годовых за каждый отчетный месяц. Повышенная ставка действует и по ранее открытым накопительным счетам.

При подключении "Онлайн-копилки" клиент самостоятельно выбирает способы пополнения счета. Можно настроить автоперечисление фиксированной суммы с заданной периодичностью, процента от покупок, процента от любой суммы пополнения или разницы от округления суммы покупок.

Онлайн-копилку также можно пополнять, настроив автоматическое зачисление кешбэка от покупок картой "Халва" или процентов на остаток собственных средств по карте.