МТС запускает серию помогающих вебинаров для детей и родителей

ТАСС, 3 марта. МТС открывает цикл бесплатных вебинаров для детей и родителей, посвященных управлению стрессом, взаимоподдержке, выстраиванию отношений с членами семьи и окружением, а также различным практикам для сохранения внутреннего баланса. Трансляции будут проходить на странице творческо-благотворительного проекта МТС "Поколение М" (6+) в ВКонтакте. Спикерами выступят знаменитые психологи, врачи, педагоги и мастера "Поколения М".

Первый вебинар пройдет 4 марта в 15:30. Эксперты Фонда "Обнаженные сердца" - клинический психолог Татьяна Морозова и детский невролог Святослав Довбня расскажут, как помочь ребенку в стрессовой ситуации: распознать проявления тревоги, оказать поддержку и найти подход к детям с особыми потребностями.

О программе "Поколение М"

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта - pokolenie.mts.ru - дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте "Поколения М" МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей.

О Фонде "Обнаженные сердца"

Благотворительная организация, помогающая людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии, основанная Натальей Водяновой в 2004 году. Основные направления работы: