Более 200 малых производственных компаний готовят обращение к свердловскому правительству

ТАСС, 4 марта. Более 200 малых производственных компаний Свердловской области готовят обращение к региональному правительству. По словам директора производственного клуба "Прорыв" Артема Бриля, сейчас участники Клуба готовят пакет необходимых документов для получения юридического статуса, и рассчитывают пройти необходимые процедуры после мартовских праздников.

"Клуб "Прорыв" создан достаточно давно, но до последнего времени он не имел юридического статуса. Объемы нашего бизнеса не позволяют нам претендовать на членство в крупных организация наподобие Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области (СОСПП), но необходимость представлять и защищать наши интересы существует. Особенно в сегодняшнее время. Мы видим, что разрабатываемые меры поддержки больше направленны на крупный производственный бизнес. Да, мы не являемся градообразующими предприятиями, но мы тоже создаем рабочие места. В совокупном объеме наши активные участники обеспечивает работой порядка 10 тыс. человек. А весь малый и средний производственный бизнес Свердловской области обеспечивает занятостью более 50 тыс. человек", - заявил Бриль

"Ближайшими целями, которые определили для себя его члены, станет подготовка обращения в правительство области о необходимости разработки региональной программы секторальной поддержки малых и средних производственных предприятий в условиях новых экономических реалий. При этом компании готовы мобилизоваться для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в той продукции, которой он лишился вследствие санкций", - сказано в сообщении.

"Мы готовы включиться в процесс производственной кооперации с крупнейшими промышленными предприятиями нашей области. Нарушение привычных цепочек поставок импорта дает нам возможность занять эти ниши и производить необходимые для них комплектующие. Но для этого мы должны узнать, что нужно и в каких объемах", - пояснил Артем Бриль.

Пока основу Клуба составляют выпускники производственного бизнес акселератора "Прорыв" - акселерационной программы, созданной Екатеринбургским центром развития предпринимательства (ЕЦРП), при поддержке Администрации города Екатеринбурга. Но при этом участником клуба сможет стать любая производственная компания региона, отмечают в структуре. О своей готовности помочь в коммуникации малых производственников с властью сообщили в Екатеринбургском центре развития предпринимательства, добавили в Клубе.

"То, что наш малый и средний бизнес в кризисной ситуации готов само регулироваться и объединиться для совместного решения "цеховых" проблем - вызывает только положительные реакции и уважение. Поговорка "Один в поле не воин" очень хорошо подходит к сегодняшней ситуации. Напомню, что мы были у истоков создания Клуба и находимся в постоянном партнерстве с Клубом "Прорыв" и контакте с нашими выпускниками. Со своей мы открыты к любым предложениям о совершенствовании или расширении имеющегося набора мер поддержки бизнеса", - заявил директор НО "Фонд "Екатеринбургский центр развития предпринимательства" Дмитрий Постников.

В Клубе напомнили, что образовательная программа производственного бизнес-акселератора реализуется Екатеринбургским центром развития предпринимательства (ЕЦРП) и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) под эгидой министерства инвестиций и развития Свердловской области и Администрации Екатеринбурга с 2020 года.

Старт четвертого потока программы был презентован в ТАСС в начале февраля текущего года. Его участниками стали более 70 компаний.