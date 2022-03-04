МТС и Россети внедрят технологии интернета вещей в электросетевой комплекс Сибири

ТАСС, 4 марта. МТС и "Россети Сибирь" (дочернее общество ПАО "Россети") заключили соглашение о реализации пилотного проекта по внедрению технологий интернета вещей в систему учета электроэнергии Красноярского края, сообщает пресс-служба МТС.

В рамках пилота будет обеспечен дистанционный мониторинг и сбор данных с приборов учета электроэнергии на базе сети NB-IoT с помощью технологий NIDD (Non-IP Data Delivery). Технология NIDD обеспечивает высокую степень безопасности корпоративной инфраструктуры и позволяет снизить нагрузку на сеть, при этом увеличивая жизненный цикл задействованных в инфраструктуре IoT-устройств.

МТС предоставит электрокомпании SIM-карты для работы в этой сети, а данные со счетчиков в режиме онлайн попадут в автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии. Это решение позволит снизить себестоимость сбора показаний и повысит оперативность процесса.

"Реализация этого совместного проекта позволит нам разработать архитектуру информационных систем и усовершенствовать уже существующие в нашей компании системы АИИС КУЭ. Эта оптимизация даст существенную экономию: позволит нам отказаться от промежуточного оборудования - устройств сбора и передачи данных, тем самым сократит издержки на поддержание работы всей системы", — отметил директор по информационным технологиям-начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО "Россети Сибирь" Дмитрий Лагунин.

В планах компаний протестировать решение в структуре "Россети Сибирь", а затем внедрить разработку в автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Красноярского края.

"Данный проект является результатом работы по исполнению федерального закона №522-ФЗ о развитии систем учета электроэнергии. Также полная автоматизация процесса соответствует законодательным требованиям, вступившим в силу с 2022 года, по обязанности энергетических компаний обеспечивать потребителей интеллектуальными приборами учета", —прокомментировал технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.