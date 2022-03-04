ОМК представила свою импортозамещающую продукцию для НПЗ и ГПЗ

ТАСС, 4 марта. Объединенная металлургическая компания (ОМК) представила свою импортозамещающую продукцию для газо- и нефтеперерабатывающих заводов на конференции "Даунстрим Россия 2022", которая проходит 2-4 марта в Астрахани.

В компании отметили, что речь, в частности, идет про соединительные детали трубопроводов дюймовых типоразмеров из нержавеющих, легированных и углеродистых марок по международному стандарту ASME b 16.9. Их применяют при проектировании трубопроводных систем для заводов по производству сжиженного природного газа, газохимических и газоперерабатывающих комплексов. Эту продукцию выпускает челябинский завод ОМК "Трубодеталь". Кроме того, отмечают в ОМК, он единственный в России производит весь ассортимент отводов из нержавеющей стали диаметром от 50 до 600 мм. Такая продукция за счет повышенной прочности и коррозионной стойкости к воздействию агрессивной среды востребована в нефте- и газопереработке, на предприятиях по производству СПГ и атомной энергетике.

Также представитель ОМК рассказал о сильфонных компенсаторах производства белгородского завода "ОМК Энергомаш". Завод выпускает в том числе несерийную продукцию с применением углеродистых, легированных и высоколегированных сталей. Их применяют при реконструкции и строительстве объектов теплоэлектрогенерации, атомных станций, нефтегазохимической промышленности, металлургии и пр.

"Мы не в первый раз участвуем в конференции “Даунстрим Россия”. Это возможность обменяться актуальной повесткой с нашими партнерами, услышать из первых уст векторы развития ведущих компаний нефтегазовой отрасли, чтобы в дальнейшем предлагать им современные комплексные решения. В этом году челябинский завод ОМК завершает масштабный проект по техническому перевооружению. Благодаря этому сможем предложить нашим клиентам из ТЭК широкий спектр высококачественной продукции с улучшенными потребительскими свойствами, в том числе новые виды соединительных деталей трубопроводов и узлов из нержавеющих и жаропрочных марок стали", – отметил выступавший на конференции начальник управления по маркетингу завода ОМК "Трубодеталь" Константин Малинов.

О конференции

Конференция "Даунстрим Россия" - профессиональная международная площадка, которая ежегодно собирает свыше 150 руководителей ключевых нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических предприятий России, стран СНГ, а также представителей регуляторных органов, технологических и инжиниринговых компаний.

О компании

Объединенная металлургическая компания (АО "ОМК") – российский производитель высококачественной металлургической продукции и комплексных решений для топливной энергетики, транспорта, строительства и других отраслей экономики. В состав компании входят шесть крупных предприятий металлургической и машиностроительной отраслей: Выксунский завод ОМК (Нижегородская область), Альметьевский завод ОМК (Республика Татарстан), завод "ОМК Трубодеталь" (Челябинская область), Благовещенский завод ОМК (Республика Башкортостан), Чусовской завод ОМК (Пермский край), завод "ОМК Энергомаш" (Белгородская область) и вагоноремонтная сеть "ОМК Стальной путь".