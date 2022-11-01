Сергей Ямкин: Ямал всегда конструктивен в решении общественных и национальных вопросов

Накануне Дня народного единства председатель Заксобрания ЯНАО встретился с представителями различных национальностей, конфессий и общественниками региона

ТАСС, 1 ноября. Накануне Дня народного единства председатель Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Сергей Ямкин встретился с представителями различных национальностей, конфессий и общественниками региона. Поскольку спикер окружного парламента также является членом Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, уровень обсуждения вопросов и проблем, а также предложенные инициативы изначально были подняты на высокую планку.

"День народного единства - один из самых молодых российских праздников. Он отмечается с 2005 года и установлен в честь освобождения в 1612 году Москвы от польских интервентов, когда были продемонстрированы героизм и сплочённость всего народа независимо от происхождения и вероисповедания. Победа народного ополчения положила конец смутному времени и стала началом возрождения российского государства. Неслучайно, что для большого разговора с представителями национальных диаспор и традиционных духовных конфессий спикер парламента выбрал именно эту дату", - рассказали в пресс-центре окружного Заксобрания.

За круглым столом в национальных костюмах собрались ханты и чуваши, ненцы и коми-зыряне, башкиры и татары, казахи и киргизы, калмыки и буряты, марийцы, представители кавказских народов, казачества и национальных общественных объединений.

В парламенте рассказали, что был откровенный и честный разговор о самом важном для России сегодня – ответственности, сплоченности и патриотизме. "Сегодня в стране насчитывается более 190 национальностей, при этом на Ямале в мире и согласии живут и трудятся представители более 120 народностей. Ямал один из немногих российских регионов, состоявшийся благодаря трудовому подвигу представителей всех бывших советских республик: в 1971 году автономный округ был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1972 году – Орденом Дружбы народов", - добавили там.

Спикер окружного Заксобрания подчеркивает, что регион и сегодня является примером дружбы и сотрудничества народов, объединенных общими нравственными ценностями.

"Ямал один из самых безопасных и стабильных регионов России, который всегда демонстрирует единение в решении общественно-политических, национальных и культурных вопросов. Несмотря на различное вероисповедание и принадлежность к различным этносам для всех нас мир и согласие – один из важнейших принципов сосуществования. И в этом единстве наша сила", – убежден Ямкин.

Участники говорили о том, что у всех народов, населяющих Россию, одна общая цель – сохранение и развитие самобытной национальной культуры, языка, атмосферы дружбы и сотрудничества. Это подтверждает и решение президента РФ Владимира Путина провести 2022 год под знаком нематериального культурного наследия народов России.

"Решение главы государства говорит о важности сохранения этнокультурного многообразия. Это то, что делает нас сильнее, то, что передается из поколения в поколение и делает нас частью одного народа", – считает парламентарий.

Важность диалога между обществом, духовенством и властью отметил протоиерей Александр Кононко - руководитель отдела образования и катехизации Салехардской епархии, настоятель Храма в честь благоверного князя Александра Невского. В пресс-центре рассказали, что по инициативе епархии в декабре в Законодательном Собрании впервые пройдут парламентские чтения, где будут обсуждаться глобальные вызовы современности и духовный выбор человечества. На мероприятии поделятся опытом осмысления современных социальных явлений, духовного просвещения и патриотического воспитания молодежи, будут выработаны предложения и рекомендации для всех заинтересованных сторон по практическим совместным решениям в преодолении современных геополитических угроз.

"Эта тема актуальная как никогда. Учитывая современную социально-политическую ситуацию в мире нам всем нужно еще более сплотиться вокруг защиты наших традиционных духовно-нравственных ценностей и воспитания здорового общества", – убежден отец Александр.

С ним солидарен заместитель муфтия автономного округа Тимур Салихов.

"Без межнационального диалога невозможно представить мирное сосуществование, ведь мир многополярен. Приходы муфтията ежедневно посещают представители многих народов. Мы все разные, но русский язык стал для нас общим. Мы не приемлем экстремизм и терроризм, когда насилием и враждой пытаются натравить народы и страны друг против друга! Сохранение и укрепление духовных основ жизни, нравственности является священным долгом перед последующими поколениями и Отчизной", – сказал он. Священнослужитель добавил, что Религиозное духовное управление мусульман ЯНАО всецело поддерживает меры государства по укреплению единства страны для действенного отпора международному терроризму.

Инициативы законодателей и общественности

В пресс-центре добавили, что есть еще повод для большого разговора за круглым столом: Законодательное собрание Ямала объявило сбор предложений в региональные законы о патриотизме и молодежи, которые с учетом современных вызовов выходят на уровень важнейших национальных задач. "Представители национальных диаспор и общественных объединений подошли к призыву не формально", - добавили там.

К примеру, Мехман Асланов – исполнительный директор клуба единоборств "ВАРК", где бесплатно занимаются более 70 студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, - предложил на законодательном уровне закрепить норму, согласно которой в ямальских школах регулярно будут проводиться военно-патриотические игры – "Зарницы". Председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин считает важным включить в перечень субъектов патриотического воспитания органы местного самоуправления. Председатель Ассоциации татарских и башкирских общественных организаций ЯНАО Ильдус Резяпов предложил ввести в школах в рамках факультативных занятий или классных часов 15-минутные социально-политические ликбезы, цель которых формирование у ребенка неискаженной точки зрения на происходящие события. Были и другие конструктивные предложения, учесть их спикер обещал при работе депутатов над поправками к законам.

"Сам Сергей Ямкин считает важным дополнить закон автономного округа статьей, где будут прописаны направления деятельности в сфере патриотизма. Одним из направлений может стать добровольная подготовка граждан к основам военной службы, при этом обучение должно включать как физическую, так и военно-прикладную подготовку", - добавили в пресс-центре.

Такая встреча, уточнили в Заксобрании, прошла в окружном парламенте впервые, но в регионе уверены, что она станет традиционной. Ямал всегда отличала ответственная социальная политика, которая обязательно учитывала национальные цели России. Нынешние вызовы не исключение, и регион традиционно намерен сработать на опережение – воспитать патриотов своей страны.