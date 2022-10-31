Работы по благоустройству территории квартала в центре Перми завершатся до конца ноября

Губернатор проинспектировал ход благоустройства территории Пермской краевой клинической больницы и осмотрел обновленные фасады корпусов медучреждения

ТАСС, 31 октября. Работы по благоустройству территории Пермской краевой клинической больницы (ПККБ) - квартала в центре Перми - завершатся до конца ноября, на эти цели из регионального бюджета в рамках краевой программы "Качественное здравоохранение" направлено свыше 88 млн рублей. Об этом сообщают в департаменте информационной политики Администрации губернатора Пермского края по итогам рабочего выезда на объект губернатора Дмитрия Махонина.

"Если обновление оборудования, ремонт кабинетов и отделений здесь проводится регулярно, то внешнему облику долгое время не уделялось никакого внимания. Решили комплексно подойти к изменениям в главном медучреждения края", - написал глава региона в своем Telegram-канале, отметив, что территория больницы занимает целый квартал в центре города.

Кроме того, продолжаются работы по обновлению фасадов. Так, сказано в сообщении, идет ремонт здания, где находится отделение гинекологии и проводится гемодиализ. На 2022 и 2023 годы на обновление здания из средств краевого бюджета предусмотрено 61,1 млн рублей.

Кроме того, осенью подрядчики приступят к ремонту ряда других зданий и корпусов медицинского учреждения, работы завершатся в 2023 году. На обновление этих объектов в бюджете Пермского края на следующий год предусмотрено свыше 62,8 млн рублей.

"Помимо ПККБ, ремонты фасадов ведутся еще в семи медучреждениях региона", - отмечают в департаменте.