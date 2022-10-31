Форум ассистентов, помощников и секретарей первых лиц состоится в Москве

В рамках деловой программы пройдут мастер-классы от тренеров и презентации реальных историй успеха от коллег

ТАСС, 31 октября. В Москве, в отеле Холидей Инн Москва Сущевский, 17-18 ноября состоится X Форум персональных ассистентов 2022 (18+). Участники отточат навыки и приобретут новые, смогут задать интересующие профессиональные вопросы и получить на них ответы, пообщаться в неформальной обстановке. В рамках деловой программы пройдут мастер-классы от тренеров и презентации реальных историй успеха от коллег.

Участники форума обсудят актуальные требования и зарплатные предложения к позиции персонального ассистента на рынке труда, возможности и перспективы для карьерного роста, деловой онлайн-этикет и построение взаимоотношений с коллегами и партнерами, вопросы управления стрессом при адаптации в условиях постоянной турбулентности, а также проблему профессионального выгорания, тайм-менеджмент, инструменты работы в режиме многозадачности и многое другое.

На мероприятии выступят отраслевые эксперты и представители компаний, среди них:

Анна Федорова, Исполнительный директор, МАКСИМАТЕЛЕКОМ СЗ

Татьяна Баранова, Эксперт по практическому этикету и бизнес-коммуникациям

Альбина Холгова, Президент, НАДЭП

Элла Михайлова, Управляющий директор, PENNY LANE PERSONNEL

Анна Громова, Бизнес-ассистент, ВАЛЕНТА ФАРМ

Елизавета Малиновская, Бизнес-аналитик, SM Lab (ex. помощник директора по правовым вопросам), SPORTMASTER LAB

Ольга Баруздина, Директор по организационному развитию, ОТЛК ЕРА

Наталия Дорогова, Персональный ассистент/управляющая делами, DJ SMASH

Ксения Кошелева, Персональный ассистент Члена Правления - Управляющего директора, СИБУР

Надежда Малышева, Старший Помощник Президента, ЕВРАЗ

Марина Кривобокова, Менеджер секретариата, ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ

Залина Чеченова, Личный помощник генерального директора, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE, и другие.

"В силу "закрытости" профессии форум имеет огромное значение для сообщества персональных ассистентов по всей стране. Уже много лет форум служит ключевой площадкой для обмена опытом и установления новых связей, а сегодня, с учетом всех трансформаций, произошедших в стране и мире подобные деловые мероприятия, становятся критически важными", - говорит генеральный директор InterForum Дмитрий Степанов.

Все участники получат доступ в профильный Telegram-канал, где и после окончания форума они смогут продолжить общение с коллегами.

Возрастная категория: 18+.