Лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с комбинацией космической станции КНР

Весь процесс сближения и стыковки продлился примерно 13 часов

ТАСС, 2 ноября. Лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с китайской космической станцией "Тяньгун" ("Небесный дворец"). Об этом сообщили в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на данные Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA).

"Мэнтянь", являющийся вторым лабораторным модулем космической станции "Тяньгун", состыковался с передним портом основного модуля "Тяньхэ" космической станции в 04:27 вторника по пекинскому времени после выхода на запланированную орбиту", - сказано в сообщении. Весь процесс сближения и стыковки продлился примерно 13 часов.

"По данным CMSA, позже будет совершена транспозиция модуля "Мэнтянь", как и планировалось. Таким образом модуль "Мэнтянь" вместе с основным модулем "Тяньхэ" и лабораторным модулем "Вэньтянь" сформируют Т-образную структуру, представляющую собой основную конструкцию китайской космической станции", - отмечается в релизе.